SCANDAL「なるほど！ザ・キャッチアップ」でクイズに挑戦！ “苦しみを癒す”エストニアの秘伝薬 、なんの病に効くの？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。11月23日(月・祝)の放送では、恒例のクイズ企画「なるほど!ザ・キャッチアップ」に三度(みたび)挑戦! 今回はエストニアにまつわるクイズです。HARUNA:今週は「なるほど!ザ・キャッチアップ」の第3回です!一同:オーッ!!RINA:すごいね、第3回って。HARUNA:「なるほど!ザ・キャッチアップ」で第3回も続くとは……。TOMOMI:でも、私はこれ好きです。MAMI:うん、面白いよね。ーー海外からたくさんのメールがくる「SCANDAL Catch up」。実はこれって、他の番組ではめったにないことなんです。積極的に海外での活動を続けてきたSCANDALならでは! ゆえに海外からのメールも、彼女たちにとってはごく普通のこと……(その感覚がすごいなと思う by スタッフ一同)。HARUNA:まずは海外からのメールを紹介しましょう……。(※フランス語を翻訳ソフトにかけたそのままで読み上げます)エストニア在住フランス人のJ.Marlockさんより。「ハローガールズ! 私はエストニアと呼ばれるこの小さな東ヨーロッパの国に住むフランス人です。皆さんの音楽を発見して以来、曲を聴くためのリンクを頻繁に送信しているので、家族や友人にとっても少し迷惑になりました。私は本当に音楽とアーティストを理解しようとしているような人なので、歌詞の翻訳を探して、曲をさらに愛するようになりました(本を愛する人として、文学的な曲として言及しなければなりません、私の心の特別な場所です)。皆さんの歌が私にインスピレーションを与えたすべての感情のリストを作ることはできません。しかし、私は自由な時間に一連の短編小説を書き、その物語の1つには、HARUNAに触発されたキャラクターが含まれています(より正確には、『A.M.D.K.J.』のミュージックビデオでの彼女のルックスと表情が私にインスピレーションを与えました)。自分の考えを伝えるために、4人(特にHARUNA)に送っていただければと思います。とにかく、ありがとうございました」MAMI:ハルちゃんのこと、大好きだね……。HARUNA:ありがとうございます。というわけで、そんなエストニアのクイズです。エストニアの首都タリンには、1422年に創業した欧州最古の薬局「市議会薬局」があります。そして数世紀にわたり、ある病を癒やす、秘伝の薬があることでも知られています。さて、その病とは何でしょう?一同:え?MAMI:今もその病を治す人がいて、お薬があるってこと?TOMOMI:わかった、風邪薬!(ブー・不正解)RINA:眠れない人用の薬?(ブー・不正解)HARUNA:頭痛(ブー・不正解)MAMI:腹痛(ブー・不正解)RINA:めまい(ブー・不正解)TOMOMI:湿疹(ブー・不正解)HARUNA:冷え性(ブー・不正解)一同:なんだろう……。RINA:あ、わかった! 恋!(ピンポン・正解!)一同:えー!!MAMI:恋の病かあ……。TOMOMI:でも恋の病を治しちゃだめじゃない?HARUNA:失恋を癒すってこと?RINA:なるほどね……。ーーちなみに、恋の苦しみを癒す薬として数世紀にわたり処方されてきたこの薬。その製法は極秘で、材料の72%はアーモンドで、残りの28%の成分は秘密なんだそうです……。恋に悩む皆さん、ぜひエストニアへ GO!番組では引き続き、モノゴトの境界線を探る「境界線協会」のテーマを大募集しています。番組サイトの「番組にメール」から、ぜひお送りください!* * *この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/park----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056