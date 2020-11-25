11月27日（金）から29日（日）にかけてYouTubeで実施される配信企画「Summer Sonic Highlights on YouTube」の詳細が発表された。
これはおよそ20年にわたって開催されてきた「SUMMER SONIC」の中から貴重なライブ映像を配信するもの。先にアナウンスされていた配信予定アーティストの日割りが発表されると共に、THE MAD CAPSULE MARKETSが2000年に行ったライブ映像も配信されることが追加決定した。
Summer Sonic Highlights on YouTube
DAY 1
2020年11月27日（金）19:00～28日（土）18:30
＜配信アーティスト＞
［Year 2019］
The 1975 / Bananarama / BiSH / Bring Me The Horizon /The Chainsmokers / Fall Out Boy / MAN WITH A MISSION / 中田ヤスタカ/きゃりーぱみゅぱみゅ / Pale Waves /RADWIMPS / 東京スカパラダイスオーケストラ / WANIMA / ゼッド
［SUMMER SONIC & SONICMANIA］
Cornelius / 電気グルーヴ / 初音ミク/ Kraftwerk / METAFIVE（高橋幸宏×小山田圭吾×砂原良徳×TOWA TEI×ゴンドウトモヒコ×LEO今井） / My Bloody Valentine / Pet Shop Boys
［Special Features］
BABYMETAL / ENDRECHERI
DAY 2
2020年11月28日（土）19:00～29日（日）18:59
＜配信アーティスト＞
［Year 2000］
eastern youth / Green Day / ジェームス・ブラウン / The Jon Spencer Blues Explosion / THE MAD CUPSULE MARKETS / Muse / スケボーキング / SNAIL RAMP / Tahiti 80 / TRICERATOPS
［Japanese Artists Selection #1］
BEAT CRUSADERS / 電気グルーヴ x スチャダラパー / でんぱ組.inc / FACT /郷ひろみ / 星野源 / 森高千里 with tofubeats / ONE OK ROCK / 水曜日のカンパネラ
［Int'l Female Artists Selection］
カーリー・レイ・ジェプセン / レディー・ガガ / リタ・オラ / 少女時代（GIRLS' GENERATION）
［Special Features］
ショーン・メンデス
［Dance Music］
カルヴィン・ハリス / The Chainsmokers / マシュメロ / The Prodigy / Underworld / ゼッド
［Japanese Artists Selection #2］
BLUE ENCOUNT / ちゃんみな / King Gnu / m-flo / Nulbarich / サカナクション / TRF
［History］
Green Day / Daft Punk / MAN WITH A MISSION / Muse / Radiohead
※各日配信終了後、24時間限定でリピート配信も行われる予定。