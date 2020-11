山下達郎、名曲「蒼氓」「踊ろよ、フィッシュ」を使用したMV公開

山下達郎のスタジオアルバム『POCKET MUSIC』と『僕の中の少年』が、2020年11月25日に最新リマスタリング盤で発売される。



『POCKET MUSIC』は1986年発売の8作目、『僕の中の少年』は9作目のスタジオ・アルバムであり、今回の本人監修の最新リマスタリング盤の発売を記念して、楽曲「蒼氓」と「踊ろよ、フィッシュ」の2曲を使用したMVが本日20時に公開される。「踊ろよ、フィッシュ」は、1987年の石田ゆり子がキャンペーン・ガールを努めた全日空沖縄キャンペーン・ソングとして制作されCMのインパクト・イメージから、今回のMVでも石田ゆり子に出演をオファー。33年ぶりのコラボレーションが実現した。



また、12月26日には、動画配信サービスMUSIC/SLASHにて山下達郎2回目のライブ映像配信も行う。今回は、新型コロナウィルスのため実現しなかったライブハウスツアーの東京公演会場、高円寺Live Music JIROKICHIにて無観客アコースティックライブを事前収録したものを配信するとのこと。





<配信情報>



山下達郎ライブ映像配信第2弾

「Tatsuro Yamashita SUPER STREAMING ACOUSTIC LIVE In Live Music JIROKICHI supported by G-SHOCK」



2020年12月26日(土)21時~

チケット料金:4000円(税込)

チケット購入期間:2020年11月29日(日)15時~12月20日(日)18時

詳細:https://musicslash.jp/



<リリース情報>







山下達郎

『POCKET MUSIC(2020 Remaster)』



発売日:2020年11月25日(水)

CD版価格:2200円(税抜)

レコード版価格:4000円(税抜)



=収録曲=

1. 土曜日の恋人(1995 "TREASURES" MIX)

2. POCKET MUSIC -ポケット・ミュージック-

3. MERMAID -マーメイド-

4. 十字路

5. メロディー、君の為に

6. THE WAR SONG -ザ・ウォー・ソング-

7. シャンプー

8. ムーンライト

9. LADY BLUE -レイディー・ブルー-

10. 風の回廊(コリドー)



=ボーナス・トラック(CD盤のみ)=

11. 土曜日の恋人(1985 ORIGINAL SINGLE MIX)

12. MERMAID(1985 ORIGINAL SINGLE MIX)

13. MY BABY QUEEN -マイ・ベイビー・クイーン-

14. 土曜日の恋人(1986 ALBUM MIX)

15. LADY BLUE(LIVE VERSION)

16. 土曜日の恋人 (ORIGINAL KARAOKE)



山下達郎本人によるアルバム楽曲解説つき

※ボーナス・トラックはCDにのみ収録 (「MY BABY QUEEN」はレコードにも収録されています)







山下達郎

『僕の中の少年 (2020 Remaster)』



発売日:2020年11月25日(水)

CD版価格:2200円(税抜)

レコード版価格:4000円(税抜)



=収録曲=

1. 新(ネオ)・東京ラプソディー

2. ゲット・バック・イン・ラブ -GET BACK IN LOVE-

3. THE GIRL IN WHITE -ザ・ガール・イン・ホワイト-

4. 寒い夏

5. 踊ろよ、フィッシュ

6. ルミネッセンス -Luminescence-

7. マーマレイド・グッドバイ -Marmalade Goodbye-

8. 蒼氓(そうぼう)

9. 僕の中の少年



=ボーナス・トラック(CD盤のみ)=

10. ゲット・バック・イン・ラブ (SINGLE VERSION)

11. FIRST LUCK ~初めての幸運(しあわせ)~

12. 踊ろよ、フィッシュ (ORIGINAL SINGLE VERSION)

13. 踊ろよ、フィッシュ (TREASURES VERSION)

14. THE GIRL IN WHITE (EARLY VERSION)

15. 新(ネオ)・東京ラプソディー (ORIGINAL KARAOKE)

16. マーマレイド・グッドバイ (ORIGINAL KARAOKE)



山下達郎本人によるアルバム楽曲解説つき

※ボーナス・トラックはCDにのみ収録