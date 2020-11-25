山下達郎、名曲「蒼氓」「踊ろよ、フィッシュ」を使用したMV公開

山下達郎のスタジオアルバム『POCKET MUSIC』と『僕の中の少年』が、2020年11月25日に最新リマスタリング盤で発売される。



『POCKET MUSIC』は1986年発売の8作目、『僕の中の少年』は9作目のスタジオ・アルバムであり、今回の本人監修の最新リマスタリング盤の発売を記念して、楽曲「蒼氓」と「踊ろよ、フィッシュ」の2曲を使用したMVが本日20時に公開される。「踊ろよ、フィッシュ」は、1987年の石田ゆり子がキャンペーン・ガールを努めた全日空沖縄キャンペーン・ソングとして制作されCMのインパクト・イメージから、今回のMVでも石田ゆり子に出演をオファー。33年ぶりのコラボレーションが実現した。



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また、12月26日には、動画配信サービスMUSIC/SLASHにて山下達郎2回目のライブ映像配信も行う。今回は、新型コロナウィルスのため実現しなかったライブハウスツアーの東京公演会場、高円寺Live Music JIROKICHIにて無観客アコースティックライブを事前収録したものを配信するとのこと。





＜配信情報＞



山下達郎ライブ映像配信第2弾

「Tatsuro Yamashita SUPER STREAMING ACOUSTIC LIVE In Live Music JIROKICHI supported by G-SHOCK」



2020年12月26日（土）21時～

チケット料金：4000円（税込）

チケット購入期間：2020年11月29日（日）15時～12月20日（日）18時

詳細：https://musicslash.jp/



＜リリース情報＞







山下達郎

『POCKET MUSIC（2020 Remaster）』



発売日：2020年11月25日（水）

CD版価格：2200円（税抜）

レコード版価格：4000円（税抜）



＝収録曲＝

1. 土曜日の恋人（1995 "TREASURES" MIX）

2. POCKET MUSIC -ポケット・ミュージック-

3. MERMAID -マーメイド-

4. 十字路

5. メロディー、君の為に

6. THE WAR SONG -ザ・ウォー・ソング-

7. シャンプー

8. ムーンライト

9. LADY BLUE -レイディー・ブルー-

10. 風の回廊（コリドー）



＝ボーナス・トラック（CD盤のみ）＝

11. 土曜日の恋人（1985 ORIGINAL SINGLE MIX）

12. MERMAID（1985 ORIGINAL SINGLE MIX）

13. MY BABY QUEEN -マイ・ベイビー・クイーン-

14. 土曜日の恋人（1986 ALBUM MIX）

15. LADY BLUE（LIVE VERSION）

16. 土曜日の恋人 （ORIGINAL KARAOKE）



山下達郎本人によるアルバム楽曲解説つき

※ボーナス・トラックはCDにのみ収録 （「MY BABY QUEEN」はレコードにも収録されています）







山下達郎

『僕の中の少年 （2020 Remaster）』



発売日：2020年11月25日（水）

CD版価格：2200円（税抜）

レコード版価格：4000円（税抜）



＝収録曲＝

1. 新（ネオ）・東京ラプソディー

2. ゲット・バック・イン・ラブ -GET BACK IN LOVE-

3. THE GIRL IN WHITE -ザ・ガール・イン・ホワイト-

4. 寒い夏

5. 踊ろよ、フィッシュ

6. ルミネッセンス -Luminescence-

7. マーマレイド・グッドバイ -Marmalade Goodbye-

8. 蒼氓（そうぼう）

9. 僕の中の少年



＝ボーナス・トラック（CD盤のみ）＝

10. ゲット・バック・イン・ラブ （SINGLE VERSION）

11. FIRST LUCK ～初めての幸運（しあわせ）～

12. 踊ろよ、フィッシュ （ORIGINAL SINGLE VERSION）

13. 踊ろよ、フィッシュ （TREASURES VERSION）

14. THE GIRL IN WHITE （EARLY VERSION）

15. 新（ネオ）・東京ラプソディー （ORIGINAL KARAOKE）

16. マーマレイド・グッドバイ （ORIGINAL KARAOKE）



山下達郎本人によるアルバム楽曲解説つき

※ボーナス・トラックはCDにのみ収録