山下達郎、名曲「蒼氓」「踊ろよ、フィッシュ」を使用したMV公開

山下達郎のスタジオアルバム『POCKET MUSIC』と『僕の中の少年』が、2020年11月25日に最新リマスタリング盤で発売される。
『POCKET MUSIC』は1986年発売の8作目、『僕の中の少年』は9作目のスタジオ・アルバムであり、今回の本人監修の最新リマスタリング盤の発売を記念して、楽曲「蒼氓」と「踊ろよ、フィッシュ」の2曲を使用したMVが本日20時に公開される。「踊ろよ、フィッシュ」は、1987年の石田ゆり子がキャンペーン・ガールを努めた全日空沖縄キャンペーン・ソングとして制作されCMのインパクト・イメージから、今回のMVでも石田ゆり子に出演をオファー。33年ぶりのコラボレーションが実現した。
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また、12月26日には、動画配信サービスMUSIC/SLASHにて山下達郎2回目のライブ映像配信も行う。今回は、新型コロナウィルスのため実現しなかったライブハウスツアーの東京公演会場、高円寺Live Music JIROKICHIにて無観客アコースティックライブを事前収録したものを配信するとのこと。
＜配信情報＞
山下達郎ライブ映像配信第2弾
「Tatsuro Yamashita SUPER STREAMING ACOUSTIC LIVE In Live Music JIROKICHI supported by G-SHOCK」
2020年12月26日（土）21時～
チケット料金：4000円（税込）
チケット購入期間：2020年11月29日（日）15時～12月20日（日）18時
詳細：https://musicslash.jp/
＜リリース情報＞
山下達郎
『POCKET MUSIC（2020 Remaster）』
発売日：2020年11月25日（水）
CD版価格：2200円（税抜）
レコード版価格：4000円（税抜）
＝収録曲＝
1. 土曜日の恋人（1995 "TREASURES" MIX）
2. POCKET MUSIC -ポケット・ミュージック-
3. MERMAID -マーメイド-
4. 十字路
5. メロディー、君の為に
6. THE WAR SONG -ザ・ウォー・ソング-
7. シャンプー
8. ムーンライト
9. LADY BLUE -レイディー・ブルー-
10. 風の回廊（コリドー）
＝ボーナス・トラック（CD盤のみ）＝
11. 土曜日の恋人（1985 ORIGINAL SINGLE MIX）
12. MERMAID（1985 ORIGINAL SINGLE MIX）
13. MY BABY QUEEN -マイ・ベイビー・クイーン-
14. 土曜日の恋人（1986 ALBUM MIX）
15. LADY BLUE（LIVE VERSION）
16. 土曜日の恋人 （ORIGINAL KARAOKE）
山下達郎本人によるアルバム楽曲解説つき
※ボーナス・トラックはCDにのみ収録 （「MY BABY QUEEN」はレコードにも収録されています）
山下達郎
『僕の中の少年 （2020 Remaster）』
発売日：2020年11月25日（水）
CD版価格：2200円（税抜）
レコード版価格：4000円（税抜）
＝収録曲＝
1. 新（ネオ）・東京ラプソディー
2. ゲット・バック・イン・ラブ -GET BACK IN LOVE-
3. THE GIRL IN WHITE -ザ・ガール・イン・ホワイト-
4. 寒い夏
5. 踊ろよ、フィッシュ
6. ルミネッセンス -Luminescence-
7. マーマレイド・グッドバイ -Marmalade Goodbye-
8. 蒼氓（そうぼう）
9. 僕の中の少年
＝ボーナス・トラック（CD盤のみ）＝
10. ゲット・バック・イン・ラブ （SINGLE VERSION）
11. FIRST LUCK ～初めての幸運（しあわせ）～
12. 踊ろよ、フィッシュ （ORIGINAL SINGLE VERSION）
13. 踊ろよ、フィッシュ （TREASURES VERSION）
14. THE GIRL IN WHITE （EARLY VERSION）
15. 新（ネオ）・東京ラプソディー （ORIGINAL KARAOKE）
16. マーマレイド・グッドバイ （ORIGINAL KARAOKE）
山下達郎本人によるアルバム楽曲解説つき
※ボーナス・トラックはCDにのみ収録
山下達郎のスタジオアルバム『POCKET MUSIC』と『僕の中の少年』が、2020年11月25日に最新リマスタリング盤で発売される。