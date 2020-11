メディコム・トイ エキシビション2020はバーチャル！ 新WEB店舗も開店

今年の「MEDICOM TOY EXHIBITION」はヴァーチャルで開催されることになった。

またこの件とは別に、新しいWEB店舗「MEDICOM TOY at RESTIR」も開店されるという。



可動フィギュアRAH(リアルアクションヒーローズ)やMAFEX(マフェックス)、クマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)、バンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチューなど、トイメーカーとして独自の地位を確立しているメディコム・トイ。

毎年「MEDICOM TOY EXHIBITION」という新作展示会を行ってきたが、今年は「MEDICOM TOY EXHIBITION 2020 IN VIRTUAL」としてネット上で開催されることになった。

期間は2020年12月5日(土)から2021年1月3日(日)、年をまたいでの開催となる。



☆MEDICOM TOY EXHIBITION 2020 IN VIRTUAL

(https://mctex20.medicomtoy.co.jp)



なお閲覧には「MCT TOKYO」アカウントが必要。下記よりアカウントが作成できる。



☆https://mct.tokyo/account/register



「MEDICOM TOY EXHIBITION 2020 IN VIRTUAL」でも、例年通り開催記念商品が発売される。その情報をご紹介しよう。すべて数量限定発売、なくなり次第終了となる。

なおベアブリックは、100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチとなる。



(C) 2020 Pokémon.

(C) 1995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C) murotsuyoshi

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



A:BE@RBRICK ピカチュウ フロッキーVer. 1000%/メディコム・トイ/5万8000円+税/2020年12月発売予定/『ポケットモンスター』のピカチュウをベアブリックで再現。毛並みをイメージしたフロッキー加工だ。

B:MARS BE@RBRICK 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年12月発売予定/マーズ=火星のベアブリック。NASA イメージライブラリーの火星写真をウォータープリント(水転写印刷)したアイテムだ。2体セット。※本商品は火星探査機MARS2020打ち上げを記念し、NASA(アメリカ航空宇宙局)の正式許諾を受け製作されております。

C:MARS BE@RBRICK 1000%/メディコム・トイ/4万8000円+税/2020年12月発売予定/こちらは単品。

D:BE@RBRICK 8時16分だヨ!湯呑みでコーヒー 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年12月発売予定/俳優ムロツヨシ氏のインスタライブ「8時16分だヨ!湯呑みでコーヒー」のオープニングタイトルをイメージしたベアブリック。2体セット。

E:BE@RBRICK 8時16分だヨ!湯呑みでコーヒー 1000%/メディコム・トイ/4万5000円+税/2020年12月発売予定/こちらは単品。

F:cleverin(R) BE@RBRICK WHITE/メディコム・トイ/4000円+税/2020年12月発売予定/空間に浮遊するウイルス・菌を除去する大幸薬品のクレベリン。そのクレベリンを収納するベアブリック型ケース。こちらは白。

G:cleverin(R) BE@RBRICK BLACK/メディコム・トイ/4000円+税/2020年12月発売予定/クレベリン用ベアブリック型ケース。こちらは黒。





(C) KAORI HINATA

GREMLINS and all related characters and elements (C)& TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

(C) MAMES

(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



H:PROP MORRIS(ブロンド)/メディコム・トイ/3万2000円+税/2020年12月発売予定/アーティストひなたかほり氏の代表作、つのがはえた猫MORRIS(モリス)が「もし実際に居たら?」というイメージで製作されたモデル。頭部にファー素材、瞳にはモリス専用ドールアイを使用。フードのねずみは取り出し可能。全高約26センチ。

I:GIZMO MORRIS/メディコム・トイ/9000円+税/2020年12月発売予定/映画『GREMLINS』(邦題『グレムリン』)に登場するモグワイのギズモと、モリスのコラボソフビ。全高約10センチ。

J:KITTY MORRIS(ブルーパンツ)/メディコム・トイ/7000円+税/2020年12月発売予定/モリスの、つのがはえる前の姿のソフビ。全高約9.5センチ。

K:JEWEL BEAR/メディコム・トイ/8000円+税/2020年12月発売予定/アーティストMAMES(マメズ)のデザインしたソフビ。全高約12センチ。

L:Sync. 3FT FLOWER BOMBER/メディコム・トイ/36万円+税/2020年12月発売予定/アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高は3FT=3フィート=約90センチ。

M:Sync. 3FT Flying Balloons Girl/メディコム・トイ/27万円+税/2020年12月発売予定/こちらもバンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約90センチ。



メディコム・トイの新たなWEB店舗「MEDICOM TOY at RESTIR」が開設される。

これはRESTIR.COM(リステア・ドット・コム)内にメディコム・トイのオンラインストアが新規出店する、というものだ。同店限定商品も展開するという。

開店は2020年12月12日の予定になっている。



こちらも開店記念商品が発売される。



(C) BlackEyePatch

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



N:BE@RBRICK BlackEyePatch 1000%/メディコム・トイ/5万8000円+税/2020年12月発売予定/ファッションブランドBlackEyePatch(ブラックアイパッチ)のベアブリック。

O:Premium error cap 3Layers LIGHT BLUE/メディコム・トイ/2万5000円+税/2020年12月発売予定/実験的ファンションプロジェクトNoodle.(ヌードル)のアイテム。こちらは水色。

P:Premium error cap 3Layers BLACK/メディコム・トイ/2万5000円+税/2020年12月発売予定/こちらは黒。

Q:B@0370372_Tee/メディコム・トイ/7000円+税/2020年12月発売予定/Noodle.とベアブリックのコラボTシャツ。サイズM、L、XL。WHITEとBLACKの2色あり。

R:Noodle BE@R Tee2/メディコム・トイ/8000円+税/2020年12月発売予定/Noodle.とベアブリックのコラボTシャツ。サイズM、L、XL。WHITEとBLACKの2色あり。

S:NOODLE GIRLS PHOTOT-IBUKI-/メディコム・トイ/1万1000円+税/2020年12月発売予定/Noodle.とのコラボTシャツ。サイズL、XL。WHITEとBLACKの2色あり。

T:NOODLE GIRLS PHOTOT-DAOKO-/メディコム・トイ/1万1000円+税/2020年12月発売予定/Noodle.とのコラボTシャツ。サイズL、XL。WHITEとBLACKの2色あり。



(C)TEZUKA PRODUCTIONS

(C) 町田康 /TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS., LTD



U:七色いんこ サングラス/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年12月発売予定/手塚治虫の漫画『七色いんこ』、その舞台版のプロップを再現したアイテム。カラーバリエーション3種。名刺型カード付属。

V:七色いんこ コート/メディコム・トイ/10万4000円+税/2020年12月発売予定/こちらも舞台版『七色いんこ』のプロップを再現。サイズM、L。カラーバリエーション2色。素材は表地レーヨン100%、裏地ポリエステル100%。

W:KNIT GANG COUNCIL "INU" CREW NECK SWEATER "メシ喰うな !"/メディコム・トイ/2万7000円+税/2020年12月発売予定/メディコム・トイの編み物ブランドKNIT GANG COUNCIL(ニット・ギャング・カウンシル)のアイテム。ロックバンドINU(イヌ)の代表曲『メシ喰うな!』がモチーフとなっている。サイズM、L。素材はウール70%、アクリル30%。

X:KNIT GANG COUNCIL "INU" ストール "メシ喰うな !"/メディコム・トイ/1万2800円+税/2020年12月発売予定/こちらはストール。180×30センチ。

Y:ERI WAKIYAMA BAT&ROSEストール/メディコム・トイ/2万7000円+税/2020年12月発売予定/イラストレーターERI WAKIYAMA(エリ・ワキヤマ)のデザインを使ったストール。180×40センチ。

Z:amok×MAMES DOLL PATTERN JACKETS/メディコム・トイ/7万6000円+税/2020年12月発売予定/ファッションブランドamok(アモク)とアーティストMAMES(マメズ)のコラボアイテム。

ZZ:amok×MAMES ART OR TRASH KNIT/メディコム・トイ/2万8000円+税/2020年12月発売予定/こちらもamokとMAMESのコラボアイテム。BLACKとBLUEの2色あり。

ZZZ:amok×MAMES 3D VARIOUS MOTIF KNIT/メディコム・トイ/6万2000円+税/2020年12月発売予定/amokとMAMESのコラボアイテム。BLACKとREDの2色あり。



なお、一部アイテムは展示会「AKASHIC RECORDS」で先行発売された。



問い合わせ先:メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。