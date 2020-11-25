メディコム・トイ エキシビション2020はバーチャル！ 新WEB店舗も開店

今年の「MEDICOM TOY EXHIBITION」はヴァーチャルで開催されることになった。

またこの件とは別に、新しいWEB店舗「MEDICOM TOY at RESTIR」も開店されるという。



可動フィギュアRAH（リアルアクションヒーローズ）やMAFEX（マフェックス）、クマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）、バンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチューなど、トイメーカーとして独自の地位を確立しているメディコム・トイ。

毎年「MEDICOM TOY EXHIBITION」という新作展示会を行ってきたが、今年は「MEDICOM TOY EXHIBITION 2020 IN VIRTUAL」としてネット上で開催されることになった。

期間は2020年12月5日（土）から2021年1月3日（日）、年をまたいでの開催となる。



☆MEDICOM TOY EXHIBITION 2020 IN VIRTUAL

（https://mctex20.medicomtoy.co.jp）



なお閲覧には「MCT TOKYO」アカウントが必要。下記よりアカウントが作成できる。



☆https://mct.tokyo/account/register



「MEDICOM TOY EXHIBITION 2020 IN VIRTUAL」でも、例年通り開催記念商品が発売される。その情報をご紹介しよう。すべて数量限定発売、なくなり次第終了となる。

なおベアブリックは、100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチとなる。



(C) 2020 Pokémon.

(C) 1995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C) murotsuyoshi

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



A：BE@RBRICK ピカチュウ フロッキーVer. 1000%／メディコム・トイ／5万8000円＋税／2020年12月発売予定／『ポケットモンスター』のピカチュウをベアブリックで再現。毛並みをイメージしたフロッキー加工だ。

B：MARS BE@RBRICK 100% & 400%／メディコム・トイ／1万2000円＋税／2020年12月発売予定／マーズ＝火星のベアブリック。NASA イメージライブラリーの火星写真をウォータープリント（水転写印刷）したアイテムだ。2体セット。※本商品は火星探査機MARS2020打ち上げを記念し、NASA(アメリカ航空宇宙局)の正式許諾を受け製作されております。

C：MARS BE@RBRICK 1000%／メディコム・トイ／4万8000円＋税／2020年12月発売予定／こちらは単品。

D：BE@RBRICK 8時16分だヨ！湯呑みでコーヒー 100% & 400%／メディコム・トイ／1万2000円＋税／2020年12月発売予定／俳優ムロツヨシ氏のインスタライブ「8時16分だヨ！湯呑みでコーヒー」のオープニングタイトルをイメージしたベアブリック。2体セット。

E：BE@RBRICK 8時16分だヨ！湯呑みでコーヒー 1000%／メディコム・トイ／4万5000円＋税／2020年12月発売予定／こちらは単品。

F：cleverin(R) BE@RBRICK WHITE／メディコム・トイ／4000円＋税／2020年12月発売予定／空間に浮遊するウイルス・菌を除去する大幸薬品のクレベリン。そのクレベリンを収納するベアブリック型ケース。こちらは白。

G：cleverin(R) BE@RBRICK BLACK／メディコム・トイ／4000円＋税／2020年12月発売予定／クレベリン用ベアブリック型ケース。こちらは黒。





(C) KAORI HINATA

GREMLINS and all related characters and elements (C)& TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

(C) MAMES

(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



H：PROP MORRIS（ブロンド）／メディコム・トイ／3万2000円＋税／2020年12月発売予定／アーティストひなたかほり氏の代表作、つのがはえた猫MORRIS（モリス）が「もし実際に居たら？」というイメージで製作されたモデル。頭部にファー素材、瞳にはモリス専用ドールアイを使用。フードのねずみは取り出し可能。全高約26センチ。

I：GIZMO MORRIS／メディコム・トイ／9000円＋税／2020年12月発売予定／映画『GREMLINS』（邦題『グレムリン』）に登場するモグワイのギズモと、モリスのコラボソフビ。全高約10センチ。

J：KITTY MORRIS（ブルーパンツ）／メディコム・トイ／7000円＋税／2020年12月発売予定／モリスの、つのがはえる前の姿のソフビ。全高約9.5センチ。

K：JEWEL BEAR／メディコム・トイ／8000円＋税／2020年12月発売予定／アーティストMAMES（マメズ）のデザインしたソフビ。全高約12センチ。

L：Sync. 3FT FLOWER BOMBER／メディコム・トイ／36万円＋税／2020年12月発売予定／アーティストBANKSY（バンクシー）のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高は3FT＝3フィート＝約90センチ。

M：Sync. 3FT Flying Balloons Girl／メディコム・トイ／27万円＋税／2020年12月発売予定／こちらもバンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約90センチ。



＞＞＞「MEDICOM TOY EXHIBITION 2020 IN VIRTUAL」「MEDICOM TOY at RESTIR」関連画像を全部見







メディコム・トイの新たなWEB店舗「MEDICOM TOY at RESTIR」が開設される。

これはRESTIR.COM（リステア・ドット・コム）内にメディコム・トイのオンラインストアが新規出店する、というものだ。同店限定商品も展開するという。

開店は2020年12月12日の予定になっている。



こちらも開店記念商品が発売される。



(C) BlackEyePatch

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



N：BE@RBRICK BlackEyePatch 1000%／メディコム・トイ／5万8000円＋税／2020年12月発売予定／ファッションブランドBlackEyePatch（ブラックアイパッチ）のベアブリック。

O：Premium error cap 3Layers LIGHT BLUE／メディコム・トイ／2万5000円＋税／2020年12月発売予定／実験的ファンションプロジェクトNoodle.（ヌードル）のアイテム。こちらは水色。

P：Premium error cap 3Layers BLACK／メディコム・トイ／2万5000円＋税／2020年12月発売予定／こちらは黒。

Q：B@0370372_Tee／メディコム・トイ／7000円＋税／2020年12月発売予定／Noodle.とベアブリックのコラボTシャツ。サイズM、L、XL。WHITEとBLACKの2色あり。

R：Noodle BE@R Tee2／メディコム・トイ／8000円＋税／2020年12月発売予定／Noodle.とベアブリックのコラボTシャツ。サイズM、L、XL。WHITEとBLACKの2色あり。

S：NOODLE GIRLS PHOTOT-IBUKI-／メディコム・トイ／1万1000円＋税／2020年12月発売予定／Noodle.とのコラボTシャツ。サイズL、XL。WHITEとBLACKの2色あり。

T：NOODLE GIRLS PHOTOT-DAOKO-／メディコム・トイ／1万1000円＋税／2020年12月発売予定／Noodle.とのコラボTシャツ。サイズL、XL。WHITEとBLACKの2色あり。



(C)TEZUKA PRODUCTIONS

(C) 町田康 /TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS., LTD



U：七色いんこ サングラス／メディコム・トイ／1万2000円＋税／2020年12月発売予定／手塚治虫の漫画『七色いんこ』、その舞台版のプロップを再現したアイテム。カラーバリエーション3種。名刺型カード付属。

V：七色いんこ コート／メディコム・トイ／10万4000円＋税／2020年12月発売予定／こちらも舞台版『七色いんこ』のプロップを再現。サイズM、L。カラーバリエーション2色。素材は表地レーヨン100%、裏地ポリエステル100%。

W：KNIT GANG COUNCIL "INU" CREW NECK SWEATER "メシ喰うな !"／メディコム・トイ／2万7000円＋税／2020年12月発売予定／メディコム・トイの編み物ブランドKNIT GANG COUNCIL（ニット・ギャング・カウンシル）のアイテム。ロックバンドINU（イヌ）の代表曲『メシ喰うな！』がモチーフとなっている。サイズM、L。素材はウール70%、アクリル30%。

X：KNIT GANG COUNCIL "INU" ストール "メシ喰うな !"／メディコム・トイ／1万2800円＋税／2020年12月発売予定／こちらはストール。180×30センチ。

Y：ERI WAKIYAMA BAT＆ROSEストール／メディコム・トイ／2万7000円＋税／2020年12月発売予定／イラストレーターERI WAKIYAMA（エリ・ワキヤマ）のデザインを使ったストール。180×40センチ。

Z：amok×MAMES DOLL PATTERN JACKETS／メディコム・トイ／7万6000円＋税／2020年12月発売予定／ファッションブランドamok（アモク）とアーティストMAMES（マメズ）のコラボアイテム。

ZZ：amok×MAMES ART OR TRASH KNIT／メディコム・トイ／2万8000円＋税／2020年12月発売予定／こちらもamokとMAMESのコラボアイテム。BLACKとBLUEの2色あり。

ZZZ：amok×MAMES 3D VARIOUS MOTIF KNIT／メディコム・トイ／6万2000円＋税／2020年12月発売予定／amokとMAMESのコラボアイテム。BLACKとREDの2色あり。



なお、一部アイテムは展示会「AKASHIC RECORDS」で先行発売された。



問い合わせ先：メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。