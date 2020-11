スーパーマンとの決戦に挑む初老バットマンをアクションフィギュア化！

アメコミ『The Dark Knight Returns』(邦題『バットマン:ダークナイト・リターンズ』)の終盤、意見の相違からスーパーマンに戦いを挑む、装甲服を着込んだバットマンがアクションフィギュアとなって発売される。



BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s20)



MAFEX ARMORED BATMAN(The Dark Knight Returns)/メディコム・トイ/8800円+税/2021年10月発売予定/アクションフィギュア。全高約16センチ。

マントは布製、端にワイヤー入りで形状が固定できる。全体の重厚なデザインはもちろん、たくさんのスパイクが付いた靴の裏も再現。

表情は素顔のブルース・ウェインを含め3種。音波銃、液体爆薬入りケース、酸を発射するハンドパーツも付属する。



MAFEX(マフェックス)はメディコム・トイのアクションフィギュアシリーズ。全高約16センチ前後(キャラクターにより変動)で、基本全体が樹脂製だが、マントやコートなど一部には布製パーツも使うアイテムだ。引き続きMAFEXの新作情報をお届けしよう。



MAFEX BATMAN ”HUSH” BLACK Ver./メディコム・トイ/7800円+税/2020年12月発売予定/アメコミ『HUSH』(邦題『バットマン:ハッシュ』)に登場するバットマンをアクションフィギュアで再現。全高約16センチ。マントは布製で端にワイヤー入りで形状を固定できる。表情パーツ2種。武器としてナックル、グラップルガンと2種のバットラングが付属。

またコミックスの表紙イラストの1つをイメージしたガーゴイルベースも付属する。ガーゴイルベースには可動アームを取り付けることも可能だ。





(C)TEZUKA PRODUCTIONS



MAFEX 鉄腕アトム Ver.1.5/メディコム・トイ/7800円+税/2021年10月発売予定/手塚治虫の漫画やアニメでもおなじみ『鉄腕アトム』のアトムをアクションフィギュア化。以前発売された「MAFEX 鉄腕アトム」に正面やや上向きのEYEパーツを追加、PVC製だった頭部をABS樹脂製に変更している。全高約16センチ。

飛行状態の足先のジェット炎パーツ、サーチライトパーツ付き。おしりのマシンガンはマグネット着脱式。差し替えボディパーツにて胴体内部のメカを再現している。

3種の表情パーツと、4種のEYEパーツを組み合わせて様々な表情を再現することが可能だ。





(C)2020 MARVEL (C) 2020 SPA & CPII



MAFEX SPIDER-MAN(Peter B.Parker)/メディコム・トイ/8800円+税/2020年12月発売予定/映画『SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE』(邦題『スパイダーマン:スパイダーバース』)より、パラレルワールドから来たスパイダーマン、ピーター・B・パーカーをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

全身を覆うスパイダーマンスーツは樹脂で再現されているが、その上から布製のスウェットパンツとコートを着せる構成になっている。

マグカップ、ピザ、拾い物で左右バラバラの靴、脱いだマスク、ウェブ(クモ糸)パーツなどが付属。表情パーツは4種。



ピーター・B・パーカーは原作コミック基本世界のピーター・パーカーに近い人生を送っていたが、私生活はさらに不遇で妻とも離婚、少しやさぐれた性格になっていた。だがヒーローとしてはベテランで、異世界で新人スパイダーマンのマイルス・モラレスと出会い、彼の師匠役を務めることになる。

ちなみにピーター・B・パーカーのスパイダーマンスーツは原作版スパイダーマンに非常に似たデザインだが、青い部分と接触する赤い部分の端が、一段だけクモ糸模様なしになっているのが特徴だ。



