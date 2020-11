旅行代理店大手のHIS、通販プロジェクト始動 世界の“よりすぐり”を販売する「From the WORLD」オープン

エイチ・アイ・エス(HIS)は11月24日、新規ビジネスとして立ち上げた通信販売事業プロジェクトにおいて、セレクトショップ型のECサイト「From the WORLD」をオープンした。海外69ヶ国の現地拠点を活かし、ローカルの人材による情報収集と商品の仕入により実現した”世界のよりすぐりのモノ”を販売する。



【第1弾の”よりすぐりのモノ”はこちら】



「From the WORLD」は、「”よりすぐりのスポット”から”よりすぐりのモノ”を”よりすぐりのストーリー”に沿って」をコンセプトに、海外にある商品を紹介・販売するECサイト。海外の現地スタッフが身近に感じるその土地ならではの一品はお土産とは違い、日々の生活の中でも長く使える品も多く、新たな楽しみを提供できるとしている。

単なる商品の販売だけでなく、生産の現場、伝統的な技術、後継者問題など、様々な視点からその背景をストーリーとして理解できるコンテンツを提供することで、サイトを訪れたユーザーがその国の文化を理解・共感し、商品購入につながってくれればとの考えを示した。



「よりすぐりのスポット」の第1弾として、「バリ島」「ハワイ」「オーストラリア・ニュージーランド」が登場。「バリ島」からは、後継者問題が深刻になりつつある伝統工芸の銀細工作りを後世に伝えたいという想いからお店を開いたという日本人オーナーが創り出す「ガムランボール」を紹介している。







「ニュージーランド」からは、軽い手触り感ながら、乾燥や肌荒れを防いで肌を整える自然でシンプルな「マヌカハニーデイクリーム」などを扱う。ニュージーランドの先住民マオリからインスピレーションを得て、ニュージーランドの在来植物を使ったという同クリームは、口にしても安全な成分で生成しているという。



「ハワイ」からは、洗練されたシンプルボトルに鮮やかなカラーが人気の「ハイドロフラスク」の新しいハワイ限定コレクション。「オーストラリア」からは、豊かな自然から作られるナチュラル&オーガニックをテーマに厳選した商品を紹介するという。



コロナ禍により移動が制限される状況が続く中、その国の文化や人々の想いに触れ、理解を深めることが、商品の購入や旅に出かけたいと考えるきっかけになることで、その国の文化継承と相互理解に繋がってほしいとしている。第2弾では「タイ」からの提供を予定。順次海外の様々な国と地域の商品を取り扱っていくとし、海外拠点を持つ同社だからこそ気付いた価値を驚きと喜びと共に届け、世界中から必要とされるセレクトショップ型の通販サイトを目指していくとしている。





「From the WORLD」

https:/www.his-j.com/ec/