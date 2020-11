【今日は誰のお誕生日？】11月25日がお誕生日の声優さんは？

今日11月25日は「OLの日」。1963年のこの日、初めて「OL」という言葉が女性週刊誌に載ったことにちなんで制定されたそうです。また、今日はカーネギー鉄鋼会社を創業して成功を収めたことで「鋼鉄王」と称され、その豊富な資産を基に慈善活動を行ったアメリカの実業家で慈善活動家のアンドリュー・カーネギーが生まれた日でもあります。



そんな11月25日に生まれた声優さんはこちらの皆さんです。



・中村桜さん

・牧野芳奈さん

・もものはるなさん

・弓場沙織さん

・劉セイラさん

・中井和哉さん



アニメ『逆転裁判』で狩魔冥、映画『PSYCHO—PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』で夜坂泉を演じ、海外映画でキーラ・ナイトレイらの吹き替えなどを担当している弓場沙織さんや、アニメ『ONE PIECE』でロロノア・ゾロ役、『銀魂』で土方十四郎役、『炎炎ノ消防隊』で秋樽桜備役を務める中井和哉さんらがお誕生日を迎えられました。



中井さんといえば、土方十四郎役で出演されていたアニメ『銀魂』、2021年1月公開の劇場版『銀魂 THE FINAL』でいよいよシリーズ最後になるみたいですね。

>>映画『銀魂』ホントに最後のアフレコ! 終了直後に杉田智和らに直撃インタビュー!!



今日がお誕生日の皆さんもおめでとうございます。良い一年になりますように♪