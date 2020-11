NiziUが、11月25日(水)19時~4時間生放送の日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2020』に出演、12月2日(水)リリースのデビュー曲「Step and a step」を世界初披露することが決定。また、このほど4時間分のタイムテーブルが発表となった。



今やYouTubeで1億6000万回以上再生されている大ヒット曲「Make you happy」に続き、今回も『Nizi Project』の総合プロデューサー J.Y. Parkが作詞・作曲を担当。リーダーのMAKOは「Make you happyとは雰囲気もガラッと変わって、本当に勇気をもらって背中を押してくれるような楽曲。ぜひ聴いて下さい」とコメント。今回の見どころは、「皆いつでも一緒だよ」という意味が込められているという手をつなぐ振り付け。“縄跳びダンス”に続いて準備された、「Step and a step」のタイトルに因んだダンスにも注目だ。



【タイムテーブル】

■19時台出演者(50音順)

嵐、池田エライザ、AKB48、清塚信也、櫻坂46、ジェジュン、GENERATIONS from EXILE TRIBE、Snow Man、SEKAI NO OWARI、DA PUMP、TOMORROW X TOGETHER、ナオト・インティライミ、NiziU、NEWS、日向坂46、Foorin、三浦大知



■20時台出演者(50音順)

IZ*ONE、[Alexandros]、家入レオ、KAT-TUN、King & Prince、柴咲コウ、ジャニーズWEST、ジャニーズメドレーPart1、Sexy Zone、NiziU、Hey!Say!JUMP、宮本浩次



■21時台出演者(50音順)

いきものがかり、King Gnu、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、ジャニーズメドレーPart2、SixTONES、SEKAI NO OWARI、乃木坂46、Perfume、BTS、LiSA



■22時台出演者(50音順)

絢香、嵐、EXILE、関ジャニ∞、DISH//、福山雅治、Mr.Children