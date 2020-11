聴け、帝国歌劇団・花組の歌声!!　舞台「新サクラ大戦 the Stage」ライブコンサート決定!!!

舞台『新サクラ大戦 the Stage』の帝国歌劇団・花組のキャスト陣によるライブコンサートの開催が決定し、主演の関根優那(天宮さくら役)からシリーズへ向けた熱い想いのこもったコメントが到着した。



舞台『新サクラ大戦the Stage』は、2019年12月に発売となったPlayStation®4用ソフトウェア『新サクラ大戦』の舞台化作品。

キャスト陣に、関根優那(天宮さくら役)、高橋りな(東雲初穂役)、寒竹優衣(望月あざみ役)、平湯樹里(アナスタシア・パルマ役)、沖なつ芽(クラリス役)、片山萌美(神崎すみれ役)を迎え、神山誠十郎を演じる阿座上洋平も声の出演を行っている。

音楽を田中公平(『檄!帝国華撃団<新章>』他、作曲)、演出/脚本を伊藤マサミ(進戯団夢命クラシックス)が手掛け、2020年11月19日(木)~23日(月・祝)にて全9公演を実施。約3000人以上のサクラ大戦ファンを動員した。



そんな舞台『新サクラ大戦 the Stage』の帝国歌劇団・花組のキャスト陣によるライブコンサート『新サクラ大戦 the Stage ~桜歌之宴~』の開催が決定!



天宮さくら、東雲初穂、望月あざみ、アナスタシア・パルマ、クラリスと、花組の元トップスタァ神崎すみれが、『檄!帝国華撃団<新章>』など『新サクラ大戦』の数々の楽曲に加え、『サクラ大戦』シリーズの往年の人気曲を披露。歌とダンスで会場を魅了する。

太正二十九年の大帝国劇場にて、帝国歌劇団・花組の公演を見ているような没入感を楽しむことができる内容となっており、サクラ大戦ファンにはたまらないイベントとなるだろう。



今回の発表に関根は「この『新サクラ大戦 the Stage』が、サクラ大戦シリーズの中のひとつとして歴史に残るよう、ずっとずっと続いていくものにしたいと思っています! 一緒に新たな歴史を作っていきましょう!これからも隊長さん方を大帝国劇場へお連れしますので、応援よろしくお願いします!」と新サクラ大戦の舞台への熱い想いを語った。



ライブ・コンサート『新サクラ大戦 the Stage ~桜歌之宴~』は、2021年3月21日(日)にヒューリックホール東京にて開催される。

チケットは2020年11月27日(金)18:00より最速先行抽選受付開始されるので、お見逃しなく!



ORIGINAL (C)SEGA (C)SEGA / エイベックス・ピクチャーズ