TVアニメ「MARS RED」のミニアニメ「ぜろきかん日報」全5話が、本日11月24日より毎月第4週の火曜日に1話ずつYoutubeで配信される。

2021年4月より放送開始されるTVアニメ「MARS RED」。大正時代を舞台に対ヴァンパイア機関・第十六特務隊、通称“零機関”の活躍を描く作品だ。本編に先駆けて配信されるミニアニメ「ぜろきかん日報」では、零機関に所属より、畠中祐演じる栗栖秀太郎、諏訪部順一演じる前田義信、山寺宏一演じる山上徳一、石田彰演じるタケウチ、鈴村健一演じるスワがミニキャラで描かれる。第1話には前田と山上が登場し、普段は国内に潜伏するヴァンパイアを捕縛や処分などの任務をこなす零機関の日常が描写された。

ミニアニメ「ぜろきかん日報」配信スケジュール

第1話「ぜろきかん日報11月××日」2020年11月24日（火）20:00

出演

前田義信：諏訪部順一

山上徳一：山寺宏一

第2話「ぜろきかん日報 12月××日」2020年12月22日（火）20:00

出演

栗栖秀太郎：畠中祐

スワ：鈴村健一

第3話「ぜろきかん日報 1月××日」2021年1月26日（火）20:00

出演

タケウチ：石田彰

スワ：鈴村健一

第4話「ぜろきかん日報 2月××日」 2021年2月23日（火）20:00

出演

山上徳一：山寺宏一

タケウチ：石田彰

第5話「ぜろきかん日報 3月××日」 2021年3月23日（火）20:00

出演

栗栖秀太郎：畠中祐

前田義信：諏訪部順一

TVアニメ「MARS RED」

2021年4月放送スタート

スタッフ

原作：藤沢文翁

監督：羽多野浩平

シリーズ構成・脚本：藤咲淳一

キャラクター原案：唐々煙

キャラクターデザイン：竹内由香里

音響監督：藤沢文翁

音楽：村中俊之

アニメーション制作：SIGNAL.MD

キャスト

栗栖秀太郎：畠中祐

前田義信：諏訪部順一

山上徳一：山寺宏一

タケウチ：石田彰

スワ：鈴村健一

中島宗之助：家中宏

白瀬葵：折笠富美子

デフロット：沢城みゆき

岬：高垣彩陽

天満屋慎之助：國立幸

ルーファス・グレン：古川慎

(c)藤沢文翁／SIGNAL.MD／MARS RED製作委員会