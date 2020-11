『そふび道』NEWS■ストップモーションアニメの巨匠レイ・ハリーハウゼンが創造した「サイクロプス」が予約受付中！

ストップモーションアニメの巨匠として知られるレイ・ハリーハウゼン氏が2020年の今年、生誕100年を迎えた! このタイミングに海外メーカー・スターエーストイズが「スターエース30㎝ソフビスタチューシリーズ」として氏の大人気キャラクター・ひとつ眼の巨人「サイクロプス」をラインナップ! すでに国内販売元のX-PLUSが以前サイトで発表し、それを見て気にしていたファンにとっては待望の予約スタートとなる!



これまで同シリーズとして映画『恐竜100万年』の「トリケラトプス」や「アロサウルス」などが発売されたが、いよいよソフビ者がもっと大好きなハリーハウゼンキャラクターの登場に興奮が止まらない! 顎が開閉し、眼球の回転ギミックが仕込まれていているので、様々な表情を楽しむことが可能。トゲトゲな「こん棒」のほか、少年リック限定「デラックスVer.」では台座と「ヒューマンフィギュア(2体)」が付属する。



まさに大地にめり込まんばかりの重みを感じる迫力ある造形をぜひその手に! ちなみに「サイクロプス ソフビスタチュー」として台座、「ヒューマンフィギュア」が付属しない「サイクロプス」単品(2万5300円/税込)も一般ホビーショップで同時発売予定。



Produced with the permission of The Ray and Diana Harryhausen Foundation (Charity Number SC001419).