石若駿も魅了したサックス奏者、松丸契の最新アルバムより「it say, no sé」MV公開　

11月25日にリリースされるサックス奏者・松丸契の最新作『Nothing Unspoken Under The Sun』収録曲「it say, no sé」のミュージックビデオが到着。 監督は写真家の垂水佳菜で、先行してリリースされた石若駿(ds)とのデュオによる曲「interlude | kji̥ɕikã̠ɴ」に続き、本アルバムにおいて2作目の映像作品となる。



【動画を見る】松丸契「it say, no sé」MV



松丸契は千葉県生まれ・パプアニューギニア育ち。2018年にボストン・バークリー音楽大学を首席卒業し、同年9月に日本帰国。2019年9月に初のリーダー作となる1stアルバム『THINKKAISM』をリリース。石若が率いるSMTKの一員でもあり、2020年春にはSMTKの1st EPと1stアルバムが続けて発表された。



「it say, no sé」は英語とスペイン語の曰くありげな造語ながら日本語の響きをもつタイトルの通り、難解さを思わせながらその中に明快さと遊び心も併せ持つ松丸ワールド全開の楽曲だ。 ミュージシャンとゆかりの深いカフェKAKULULUをロケ地に、MVは垂水佳菜率いる新進気鋭の映像チーム"katan"(斎藤拓郎・N A Ï V E)により撮影・制作された。







Kei Matsumaru

『Nothing Unspoken Under the Sun』

2020年11月25日配信リリース

※CDは12月9日発売

https://www.keimatsumaru.com/