こもり教頭「夢を叶えるために一生懸命頑張ってほしい！」入試直前の受験生に熱烈エール！

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。11月20日(金)の放送では、応援部「宣言メイト」に書き込まれた、リスナーの志望校への熱い思いを紹介! そのメッセージにパーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長がエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。こもり教頭:最近は、推薦入試が迫っている生徒が、志望校への想い、今の想いを届けてくれています!さかた校長:きのうの生放送教室でも、逆電をして応援していきましたからね!こもり教頭:はい。推薦入試を直前に控えている生徒がまだまだたくさんいます!<リスナーからの宣言>「11月21日(土)が入試です!! 絶対合格して、支えてくれた両親や先生を安心させて、感謝の気持ちを伝えたい! めちゃくちゃ緊張するけどがんばります!!」(福岡県 18歳 女性)こもり教頭:何かにチャレンジするときって、自分1人だけでは決して無理で、サポートしてくれるまわりの家族がいたり、友達がいたりしてくれてるわけじゃん。だから、そういうのを“結果”で返してあげるのが1番形になるし、みんながハッピーになることだと思う。なので、“誰かのために”って思う気持ちはすごく大切なことだと思う。緊張は誰でもする、成果が欲しいからね。でも、その緊張を逆にパワーに変えて頑張ってほしいなと思います!<リスナーからの宣言>「今度、面接試験があります。“行きたい!”と思った大学なので、あともうひと踏ん張り! ただ、この試験で不合格だった場合、あとは滑り止めの短期大学しか受けないため、第1志望の入試はこの1回きりです。入試前に応援メッセージをいただきたいです!」(京都府 女性 18歳)こもり教頭:いいじゃない! “1回きり”って自分で言えるのは、すごく強いことだと思いますよ。戦いに挑むときって、保険をかけたくなるし不安になればなるほどハードルをさげたくなるものだと思うんですけど、ここで「第1志望の入試は1回きりだから、絶対に受かりたいです!」って言い切れるのは本当に“強さ”だと思う。“もし不合格だった場合”とか、いろいろなパターンを考えることは大事かもしれないですけど、今はそんなことを考えずに第1志望に受かることだけをイメージして一生懸命頑張ってほしい!<リスナーからの宣言>「私は12月に第1志望大学のAO入試を受けます。中学時代は不登校だったことで第1志望の高校を受けることができず、高校時代も、最初は全日制の高校に入ったものの、通うことができずに通信制に転校するなど、うまくいかないことが多かった中高時代でしたが、“絶対に通いたい!”と思える大学が見つかり、挑戦できることをとても嬉しく思っています。私の夢は“みんなが自分の歩みたい道に進める社会を作ること”です。この夢を叶えるために必ず志望校に合格します! 校長、教頭、私に力をください……!!」(石川県 女性 18歳)こもり教頭:俺も高校時代は通信制の高校に通っていたから、環境はすごく近いものがあるんじゃないかな。学校って、毎日通っている生徒が多いから、どうしても“それが正義なのかな”って思いがちだけど、別にそこだけの社会じゃない。僕は、高校に通うことが正義だとは思わないし、(実際に)通わなかったけど、でも“夢”は強く持っていたから、その環境のなかで夢を掴むために一生懸命頑張れた。いろいろ負の感情のなかにいて、“自分なんか……”って思ってきた中高時代だったかもしれないけど、「今、絶対に通いたいと思える大学が見つかった」っていうことは、もし全日制にうまく通えていたら、また違う道があったかもしれない。その大学に“通いたい”と思わなかったかもしれない。そういうふうに考えると、通信制に通っている今の環境は絶対に無駄じゃないから。「自分の進みたい道が見えて、そこにチャレンジできることを嬉しく思っている」のだったら、そのピュアな気持ちを絶対に忘れないで、絶対に掴み取っちゃおう! 「みんなが自分の歩みたい道に進める社会」を作れるように。夢を叶えるために一生懸命頑張ってほしい!* * *こもり教頭:今日は、いろんな場所で戦っている受験生の声を紹介しました。今、1人で戦っている生徒もいると思う。でも、君のすぐそばで、あるいは遠くで、今も戦ってる生徒がいっぱいいる。だから、そのみんなの想いを1つにして、1つの目標に向かって頑張ろう!さかた校長:頑張れよ!!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/