「Yahoo!ショッピング」、2020年の売上ランキング発表 1位は『デンキバリブラシ』、おうち時間の増加が影響

ヤフーは11月24日、ECモール「Yahoo!ショッピング」「PayPayモール」の2020年年間売上ランキングを発表した。総合1位、2位は美容家電が並び、3位にはゲーム、5位には掃除機が入った。おうち時間が増えた今年ならではの顔ぶれになったという。



新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言下の”巣ごもり消費”や、解除後も”新しい生活様式”の推奨により、ネット通販の利用が増えた2020年の売上ランキングを「総合」「カテゴリ別」で発表した。対象期間は2020年1月1日〜11月17日となっている。





【Yahoo!ショッピング 2020年年間総合ランキング】

1位 デンキバリブラシ

2位 ケノン脱毛器

3位 Nintendo Switch 本体

4位 APPLE Air Pods Pro

5位 Orageコードレススティック掃除機









【Yahoo!ショッピング 2020年年間カテゴリ別ランキング】

・ファッション

1位 ブラジャー ショーツセット

2位 テクシーリュクス ビジネスシューズ

3位 エコバッグshupatto



・ダイエット、健康

1位 ドクターエア 3Dスーパーブレード

2位 SIXPAD Foot Fit

3位 ぶるぶる振動スイングビート



・コスメ、美容、ヘアケア

1位 SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス

2位 パーフェクトワン薬用ホワイトニングジェル

3位 ランコム ジェニフィック アドバンスト



・テレビ、オーディオ、カメラ

1位 APPLE Air Pods Pro

2位 GoPro HERO8

3位 ハイセンス 50V型4K



・美容家電

1位 デンキバリブラシ

2位 ケノン 脱毛器

3位 ヘアビューロン 4D Plus



・生活家電

1位 Orage コードレススティック掃除機

2位 ダイソンスティッククリーナー

3位 空気清浄機 シャープ プラズマクラスター



・キッチン

1位 アイリスオーヤマオーブンレンジ

2位 アイリスオーヤマ食器洗い 乾燥機

3位 クッキングプロ電気圧力鍋



・ゲーム、おもちゃ

1位 Nintendo Switch 本体

2位 あつまれ どうぶつの森

3位 Nintendo Switch Lite



・ベビー、キッズ、マタニティ

1位 エルゴ 抱っこひも

2位 パンパース おむつ パンツ

3位 ビーンスターク すこやか



・CD、音楽ソフト、チケット

1位 三浦春馬 Fight for your heart

2位 滝沢歌舞伎ZERO DVD

3位 星野源Gen Hoshino Singles Box



・DVD、映像ソフト

1位 アナと雪の女王2 MovieNEX

2位 恋はつづくよどこまでも DVD-BOX

3位 ラスト・シンデレラ DVD-BOX



・本、雑誌、コミック

1位 鬼滅の刃 23<フィギュア付き同梱版>

2位 角川まんが学習シリーズ日本の歴史

3位 鬼滅の刃 1-22巻全巻セット





【Yahoo!ショッピング 2020年年間食品総合ランキング】

1位 松屋 牛めしの具

2位 クリスタルガイザー

3位 アサヒ スーパードライ

4位 サンガリア 伊賀の天然水

5位 お米 新潟県産コシヒカリ





【Yahoo!ショッピング 2020年年間食品カテゴリ別ランキング】

・スイーツ

1位 リンツチョコレート 2,980円

2位 GODIVAアイスギフトセット 5,400円

3位 ルタオドゥーブルフロマージュ 3,990円



・缶詰

1位 いなばライトフレーク 689円

2位 伊藤食品鯖缶24缶セット 5,070円

3位 カルディコーヒーファームダイストマト缶 647円



・調味料

1位 ねこぶだし500ml×6本 4,180円

2位 マヌカヘルス マヌカハニー 5,980円

3位 おいしい酢900ml×12本 9,800円



・鍋

1位 博多もつ鍋セット 3,280円

2位 秋田きりたんぽ鍋 9,072円

3位 長崎産天然クエ鍋 11,556円



※価格は2020年11月時点。一部在庫切れの商品もある。





