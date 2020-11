ラルフ ローレン グローバルキャンペーン「Family is Who You Love」を始動

今年、ラルフ ローレンは、昨今かつてなく大切にされているもの、すなわち、家族、一体感、結束を後押しするグローバルなマーケティングキャンペーンを通じてホリデーシーズンに魔法をかける。様々なタッチポイントを通じて顧客とつながり、ラルフ ローレン ブランドの新たな体験方法を創造する。



「Family is Who You Love(愛する人が家族)」。その信念に裏打ちされたホリデーキャンペーンは、前向きな心と一体感を力強く後押しするものであり、先が見えない今だからこそ、最も大切なものを追究しようという思いを具体化している。キャンペーンには、個々の家族から、世界各地のコミュニティやグループまで、家族というものの幅広いあり方を体現する多様なキャストが登場。







脚本家、ディレクター、プロデューサーのロビー・ロジャースとその夫グレッグ・バーランティ、ネイティブアメリカンのモデルであり職人でもあるフィリップ・ブレッドとその家族、地域社会に基盤を置く非営利のプログラム「Work to Ride」のメンバーたち、パリのダンス集団「La Marche Bleue」、プロラグビー選手のマロ・イトジェとその家族、ミュージシャン、プロデューサー、ファッションデザイナーの陳冠希(エディソン・チャン)、中国のスーパーモデル、秦舒培(チン・シューペイ)といった顔ぶれがキャンペーンに登場する。



今シーズンのラルフ ローレンは、クラシックなポロシャツ、ラグジュアリーなケーブル編みのカシミヤニット、寒い季節にあなたを暖めるダウンコートなど、家族全員に対応する、時代を超えたアイコニックなアイテムを多数用意する。



また、世界に一つだけのオリジナルアイテムをカスタマイズすることができるオンデマンドサービス「CYOカスタムショップ」には、ホリデーシーズン限定の特別なデザインが登場。この時期にしか手に入らないポロベアの限定デザインや、アップデートされたクレストデザインなどで、世界に一つの大切な人への贈りものをカスタマイズしてみては。



また、「ホリデー ドローイングカード サービス」も開催。11月28日(土)からの期間中、ラルフ ローレン 表参道店にてポロ ラルフ ローレンの対象商品をお買い上げのお客様に先着で、イラスト入りホリデーカードをプレゼント。本ホリデーカードは、人気イラストレーターとして活躍するアーティスト、「foxco(フォクスコ)」氏が、ラルフ ローレンのために特別に描き下ろしたイラストが描かれた特別な仕様となっており、特製のフレームにセッティングして用意される。ご自身へのギフトにはもちろん、ラルフ ローレンのアイコニックなギフトアイテムと共に、大切な方へのギフトとしてもぴったりだ。



また、2日間限定で、アーティスト来店によるスペシャルカスタマイゼーションサービスイベントを実施する。「foxco(フォクスコ)」氏が特別に描き下ろした5種類のオリジナルイラストの中からお好みの1種をお選びいただき、その場でお客様のためだけにお名前や、メッセージ、イラスト等をさらに加え、世界にひとつしかないホリデーカードを作成いたします。フレーム入りのカードはスタンドや壁掛けでご自宅に飾れば、ホリデーのフェスティブな雰囲気を盛り上げてくれること間違いありません。ラルフ ローレンからのささやかなホリデーギフトをお楽しみください。





アーティスト来店日程 : 11月28日(土)11月29日(日)13:00-17:00 ※各日限定先着20名

場所 : ラルフ ローレン 表参道 ストア内 2F

対象者 : ポロ ラルフ ローレン(メンズ/ウィメンズ/チルドレン)の 対象商品をご購入の方先着順にて



※アーティストのドローイングには数に限りがございます。上限に達した場合、その時点で終了とさせていただきます。

※上記サービスは、予告なく内容を変更/終了させていただく場合がございます。予めご了承ください。



また、本ホリデー ドローイングカード サービスは、12月よりラルフ ローレン公式オンラインストアでも数量限定、期間限定にて実施。詳しくは公式オンラインストアをご覧いただきたい。





▼LINEから壁紙をチェック

https://lin.ee/1nzXqB5



▼ラルフ ローレン公式オンラインストア

https://www.ralphlauren.co.jp/