清水茜原作によるアニメ「はたらく細胞!!」の放送開始日が2021年1月9日に決定。併せて第2弾PVが公開された。

PVでは花澤香菜演じる赤血球、前野智昭演じる白血球といった細胞たちが日々働く様子を描写。 赤血球、白血球、キラーT細胞 / メモリーT細胞、マクロファージ、一般細胞、乳酸菌が歌うオープニングテーマ「GO!GO!細胞フェスタ」、ClariSが歌うエンディングテーマ「Fight!!」も聴くことができる。

このほか「はたらく細胞!!」のBlu-ray / DVDが2021年2月3日より順次発売されることも決定。1巻発売日の2月3日には、オリジナルサウンドトラックもリリースされる。

「はたらく細胞!!」

TOKYO MX：2021年1月9日（土）23:30～

とちぎテレビ：2021年1月9日（土）23:30～

群馬テレビ：2021年1月9日（土）23:30～

BS11：2021年1月9日（土）23:30～

MBS：2021年1月9日（土）26:38～

テレビ愛知：2021年1月12日（火）26:35～

北海道放送：2021年1月10日（日）25:25～

RKB毎日放送：2021年1月10日（日）25:20～

スタッフ

原作：清水茜（月刊少年シリウス / 講談社連載）

監督：小倉宏文

シリーズ構成・脚本：柿原優子

キャラクターデザイン：吉田隆彦

細菌キャラクターデザイン・プロップデザイン：三室健太

サブキャラクターデザイン：玉置敬子

総作画監督：吉田隆彦、玉置敬子、北尾勝

美術監督：細井友保（スタジオちゅーりっぷ）

美術設定：曽野由大

色彩設計：水野愛子

撮影監督：大島由貴

3DCG監督：石井規仁

編集：廣瀬清志（エディッツ）

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

音楽：末廣健一郎・MAYUKO

アニメーションプロデューサー：若松剛

アニメーション制作：david production

製作：アニプレックス・講談社・david production

キャスト

赤血球：花澤香菜

白血球（好中球）：前野智昭

キラーT細胞/メモリーT細胞：小野大輔

マクロファージ：井上喜久子

血小板：長縄まりあ

血小板（うしろまえちゃん）：石見舞菜香

巨核球：甲斐田裕子

記憶細胞：中村悠一

B細胞：千葉翔也

マスト細胞：川澄綾子

NK細胞：行成とあ

樹状細胞：岡本信彦

ヘルパーT細胞：櫻井孝宏

制御性T細胞：早見沙織

一般細胞：小林裕介

乳酸菌（クロ）：吉田有里

乳酸菌（アカ）：高橋李依

乳酸菌（パンダ）：藤原夏海

乳酸菌（ブチ）：久保ユリカ

がん細胞：石田彰

ナレーション：能登麻美子

ほか

(c)清水茜／講談社・アニプレックス・davidproduction