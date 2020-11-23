清水茜原作によるアニメ「はたらく細胞!!」の放送開始日が2021年1月9日に決定。併せて第2弾PVが公開された。
PVでは花澤香菜演じる赤血球、前野智昭演じる白血球といった細胞たちが日々働く様子を描写。 赤血球、白血球、キラーT細胞 / メモリーT細胞、マクロファージ、一般細胞、乳酸菌が歌うオープニングテーマ「GO!GO!細胞フェスタ」、ClariSが歌うエンディングテーマ「Fight!!」も聴くことができる。
このほか「はたらく細胞!!」のBlu-ray / DVDが2021年2月3日より順次発売されることも決定。1巻発売日の2月3日には、オリジナルサウンドトラックもリリースされる。
「はたらく細胞!!」
TOKYO MX：2021年1月9日（土）23:30～
とちぎテレビ：2021年1月9日（土）23:30～
群馬テレビ：2021年1月9日（土）23:30～
BS11：2021年1月9日（土）23:30～
MBS：2021年1月9日（土）26:38～
テレビ愛知：2021年1月12日（火）26:35～
北海道放送：2021年1月10日（日）25:25～
RKB毎日放送：2021年1月10日（日）25:20～
スタッフ
原作：清水茜（月刊少年シリウス / 講談社連載）
監督：小倉宏文
シリーズ構成・脚本：柿原優子
キャラクターデザイン：吉田隆彦
細菌キャラクターデザイン・プロップデザイン：三室健太
サブキャラクターデザイン：玉置敬子
総作画監督：吉田隆彦、玉置敬子、北尾勝
美術監督：細井友保（スタジオちゅーりっぷ）
美術設定：曽野由大
色彩設計：水野愛子
撮影監督：大島由貴
3DCG監督：石井規仁
編集：廣瀬清志（エディッツ）
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル
音楽：末廣健一郎・MAYUKO
アニメーションプロデューサー：若松剛
アニメーション制作：david production
製作：アニプレックス・講談社・david production
キャスト
赤血球：花澤香菜
白血球（好中球）：前野智昭
キラーT細胞/メモリーT細胞：小野大輔
マクロファージ：井上喜久子
血小板：長縄まりあ
血小板（うしろまえちゃん）：石見舞菜香
巨核球：甲斐田裕子
記憶細胞：中村悠一
B細胞：千葉翔也
マスト細胞：川澄綾子
NK細胞：行成とあ
樹状細胞：岡本信彦
ヘルパーT細胞：櫻井孝宏
制御性T細胞：早見沙織
一般細胞：小林裕介
乳酸菌（クロ）：吉田有里
乳酸菌（アカ）：高橋李依
乳酸菌（パンダ）：藤原夏海
乳酸菌（ブチ）：久保ユリカ
がん細胞：石田彰
ナレーション：能登麻美子
ほか
(c)清水茜／講談社・アニプレックス・davidproduction