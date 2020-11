人付き合いが苦手な人へ…若新雄純「アピールせずに、相手にいろいろ質問してみて」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。11月12日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの相談に答えました。若新がリスナーからのお悩みに答えるものの、その回答には一切責任を取らないという斬新(!?)なコーナー。この日紹介したのは、人付き合いで相手とつい壁をつくってしまうという女性からの相談です。* * *「私は人付き合いのなかで、壁をつくってしまいます。自分の憧れている人、好きな人ほど本音を話せず、いつまで経っても壁がある感じになってしまいます。男女・年齢問わず、“素敵だな”と思う人ほど仲よくなれません。おそらく自分は、相手からいい人に見られたいのだと思います。頭のなかの良い切り替え方はありますか?」“いい人に見られたいのだと思います”との言葉に若新は、「自分のことを冷静に分析できている」とコメント。「例えば、“憧れの人から一目置かれたい”と思いつつも、それが簡単ではないことだとわかっているので(無意識のうちに)遠慮してしまって壁をつくっているのではないか」と推測します。続けて、“人間関係”を“団体競技”に例えて「なにかゲームをするなら実力が釣り合っている人同士で組んだほうがいいだろうけど、友達や恋人同士などの関係は、特定の能力が釣り合っていなくてもいいと思う。むしろ、いい関係を築くために重要ではない。うまくいっている人たちは、むしろ釣り合わない部分を補完し合っている」と持論を展開。「人は相手から良く思われたいがために、自分の得意なことをアピールしがちだけど、言われたほうは『そうですか……』という感じになってしまうし、言っている側も無理をして張り合わなければいけなくなる。それよりも、相手にはない部分や苦手そうなことを探して、『それなら私ができますよ』と言ってあげたほうがいい。『この人なら自分にはない部分を補ってくれそうだな』という気になる。いい関係を長く維持するためには、補完し合える関係がいい」と語ります。その上で「全員に当てはまるわけではないけど、相手が頑張っているところを褒めるといい」と提案。みんなが憧れるような存在の人は、意外と世間からの評価を気にしていることも多いと言い、「いつも褒められ慣れているので、褒め方が表面的だと『はい、ありがとうございます』で終わってしまうけど、相手が密かに頑張っている点や姿勢をちゃんと見つけて褒めると『そこを見てくれているんだ!?』となる。そこまでするのはすぐには難しいかもしれないけど、自分ができないことを無理して頑張ってアピールし続けるよりは簡単なはず」と助言。そのためにも「相手には“アピール”ではなく、“質問”をしたほうがいい。質問することで、相手の苦手なことや、隠れた努力も見つけやすいし、質問されたほうも『自分に関心を持ってくれているんだ』と思うし、自分のことを、より深く知ろうとしてくれているんだと好感が持てる。無理をして自分をぶつけるのではなくて、いろいろ質問してみてください」とアドバイスを贈りました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、ヨウイチロウ(月曜)、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286