タイ・チェンマイ出身のバンドYONLAPAが、2020年12月16日にデビュー作『FIRST TRIP』をリリースする。



ボーカルのNoi Naaがシンガー・ソングライターとして活動を始め、その後メンバーが加わりバンドとなった。デビュー作には、Youtubeで200万再生を突破した「Let Me Go」や未発表新曲など、メロウでポップな全5曲が収録される。









<リリース情報>



YONLAPA

『FIRST TRIP』



発売日:2020年12月16日(水)

10インチ:3000円(税抜)

カセットテープ:1800円(税別)

=収録曲=

A面

1. Sweetest Cure

2. Why Why Why

3. U



B面

1. Let Me Go

2. Last Trip