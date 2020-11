コンデナスト・ジャパン発行の雑誌「GQ JAPAN」によるアワード「GQ MEN OF THE YEAR 2020」の受賞者が発表された。

「GQ MEN OF THE YEAR」はジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍を見せた人に授与される賞。今年の受賞者はSixTONES、Snow Man、瑛人、星野源、EXIT、田中みな実、NIGO、本木雅弘、映画監督の黒沢清、ドラマ・映画監督の福澤克雄、プロテニスプレイヤーの大坂なおみの11組に決定した。

さらに「GQ MEN OF THE YEAR 2020」の授賞式が本日11月23日(月・祝)19:30より開催されることも明らかに。日本での開催が15回目となる今年の「GQ MEN OF THE YEAR」の様子は「GQ JAPAN」のYouTube、Twitter、TikTokのアカウントより生配信され、SixTONESを代表してジェシーと松村北斗、Snow Manからラウールと目黒蓮、瑛人、星野源ら受賞者たちが出席する。このうち瑛人は大ヒット中の「香水」をパフォーマンスする予定だ。

「GQ MEN OF THE YEAR 2020」受賞者一覧

ポップ・アイコン・オブ・ザ・イヤー賞

SixTONES

ポップ・アイコン・オブ・ザ・イヤー賞

Snow Man

ブレイクスルー・ソング・オブ・ザ・イヤー賞

瑛人

インスピレーション・オブ・ザ・イヤー賞

星野源

ベスト・コメディ・デュオ・オブ・ザ・イヤー賞

EXIT

ブレイクスルー・ウーマン・オブ・ザ・イヤー賞

田中みな実

ファッション・デザイナー・オブ・ザ・イヤー賞

NIGO

アクター・オブ・ザ・イヤー賞

本木雅弘

フィルム・ディレクター・オブ・ザ・イヤー賞

黒沢清

TVドラマ・ディレクター・オブ・ザ・イヤー賞

福澤克雄

アクティビスト・オブ・ザ・イヤー賞

大坂なおみ

「GQ MEN OF THE YEAR 2020」生配信

配信日時:2020年11月23日(月・祝)19:30~

配信URL:

https://youtu.be/w-mO91MuALk

https://twitter.com/GQJAPAN

https://www.tiktok.com/@gqjapan?lang=ja

<出演者>

EXIT / 瑛人 / 大坂なおみ(ビデオ出演) / 黒沢清 / ジェシー(SixTONES) / 松村北斗(SixTONES) / ラウール(Snow Man) / 目黒蓮(Snow Man) / 田中みな実 / NIGO / 福澤克雄 / 星野源 / 本木雅弘

MC:児嶋一哉(アンジャッシュ) / 鷲見玲奈

