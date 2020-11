ロッテは23日、2020年シーズン ファンの皆様の応援に感謝を込めたポスターを作成し明日24日より貼り出しを開始することになったと発表した。



ポスターには「THANK YOU FOR YOUR VOICE、CHEERS、AND STRONG SUPPORT」というメッセージがプリントされている。



ポスターの主な掲出先は次の通り。ZOZOマリンスタジアムの各所、マリーンズストア各店、千葉市内商業施設、公共施設など各所、千葉市内の公共交通機関内、球団各営業先など。



▼ 千葉ロッテマリーンズ広報室コメント

「2020年のファンの皆様の応援に感謝を込めたポスターを製作し張り出させていただきます。今年は開幕が遅れイレギュラーな形でシーズンが始まり、最初は無観客。そしてその後、5000人からとお客様が徐々にZOZOマリンスタジアムにお越しいただき応援頂く形となりました。そんな中で今年はファンの皆様は様々な形でマリーンズを後押してくださり、応援いただきました。最初にZOZOマリンスタジアムに皆様をお迎え入れした時の温かい拍手は忘れられません。残念ながらリーグ優勝という目標には到達できませんでしたが13年ぶりの2位となり、来年こそはリーグ優勝という強い想いで選手たちは今、練習に励んでいます。2021年もどうぞ宜しくお願いします」