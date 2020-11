講談社のコミック誌『ヤングマガジン』のWebサイト「ヤンマガWeb」グラビアが、16日~22日に渡って公開された。

井上和香

同サイトでは、ヤンマガの全連載作品を毎日無料更新するほか、オリジナル撮り下ろしグラビアが毎日更新されている。

月曜「レジェンドグラドル! デジタル写真集復刻版」にはワカパイをしぼり尽くした傑作写真集『WAKASHIBORI』(2004年刊)がデジタル写真集で復刻配信中の井上和香が登場し、火曜「グラドルが水着で○○」では、川村那月が6歳の時から習っていたというクラシックバレエを披露。水曜「若手女優、グラから見るか? エモから見るか?」では井本彩花が登場する。

木曜「デジタル写真集チラ見せ」では大原優乃デジタル写真集第3弾『only you』からお宝写真が。金曜「ミスマガのアソビバ!」では、ミスマガ2020メンバーが「犬派 VS 猫派」「サッカー派 VS バスケ派」をテーマにそれぞれコスプレを披露し、今回は菊地姫奈が可愛い猫ちゃんとサッカーガールになりきった。土曜「グラビアちゃんはバズりたい」では相沢菜々子が驚きの軟体ポーズに。日曜「坂道ネクストジェネレーション+」では、日向坂46の最年少メンバー・上村ひなのの16歳の今を撮り下ろした。

(c) 井ノ元浩二/ヤンマガWeb (c) 槇野翔太/ヤンマガWeb (c) 田中智久/ヤンマガWeb (c) 佐藤佑一/ヤンマガWeb (c) カノウリョウマ/ヤンマガWeb