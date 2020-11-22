J3第29節が各地で行われた

　明治安田生命J3リーグ第29節が各地で行われた。

　前節、無敗のままJ3優勝を決めたブラウブリッツ秋田は、ホームでカターレ富山との“凱旋試合”を迎えた。しかし、試合は富山FW平松宗が29分に先制点を決めると、結局これが決勝点に。ホームで勝利する姿を見せたかった秋田だが、0ー1で今シーズン初黒星を喫した。

　熾烈な2位以下の争いは、より混戦模様となる。前節終了時点で2位のAC長野パルセイロと3位のガイナーレ鳥取が揃って黒星。一方4位のSC相模原と5位のFC岐阜が揃って勝利を収め、勝ち点を50にまで伸ばした相模原が2位に浮上した。上位2位から10位までの9チームが勝ち点10の中にひしめく大混戦となっている。

　第29節の試合結果と順位表、また第30節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果
岐阜　2ー1　藤枝
秋田　0ー1　富山
YS横浜　0ー1　讃岐
沼津　1ー0　長野
鳥取　1ー2　八戸
今治　1ー2　福島
鹿児島　0ー1　相模原
G大阪U23　0ー1　岩手
C大阪U23　1ー1　熊本

■順位表
1位　秋田（勝ち点68／得失点差+40）※J3優勝、J2昇格
2位　相模原（勝ち点50／得失点差+5）
3位　長野（勝ち点49／得失点差+17）
4位　岐阜（勝ち点49／得失点差+12）
5位　熊本（勝ち点47／得失点差+8）
6位　鳥取（勝ち点47／得失点差+7）
7位　今治（勝ち点46／得失点差+8）
8位　富山（勝ち点44／得失点差+10）
9位　鹿児島（勝ち点43／得失点差+4）
10位　藤枝（勝ち点40／得失点差+1）
11位　福島（勝ち点36／得失点差-6）
12位　沼津（勝ち点35／得失点差−3）
13位　岩手（勝ち点35／得失点差−15）
14位　G大阪U23（勝ち点29／得失点差−10）
15位　八戸（勝ち点28／得失点差-13）
16位　讃岐（勝ち点27／得失点差-14）
17位　YSCC横浜（勝ち点23／得失点差−26）
18位　C大阪U23（勝ち点21／得失点差−25）

■第30節の対戦カード
▼11月28日(土)
13:00　藤枝　vs　G大阪U23
13:00　讃岐　vs　岐阜
17:00　相模原　vs　鳥取
▼11月29日(日)
13:00　八戸　vs　YS横浜
13:00　岩手　vs　鹿児島
13:00　福島　vs　沼津
14:00　長野　vs　今治
14:00　富山　vs　C大阪U23
15:00　熊本　vs　秋田