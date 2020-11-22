明治安田生命J3リーグ第29節が各地で行われた。
前節、無敗のままJ3優勝を決めたブラウブリッツ秋田は、ホームでカターレ富山との“凱旋試合”を迎えた。しかし、試合は富山FW平松宗が29分に先制点を決めると、結局これが決勝点に。ホームで勝利する姿を見せたかった秋田だが、0ー1で今シーズン初黒星を喫した。
熾烈な2位以下の争いは、より混戦模様となる。前節終了時点で2位のAC長野パルセイロと3位のガイナーレ鳥取が揃って黒星。一方4位のSC相模原と5位のFC岐阜が揃って勝利を収め、勝ち点を50にまで伸ばした相模原が2位に浮上した。上位2位から10位までの9チームが勝ち点10の中にひしめく大混戦となっている。
第29節の試合結果と順位表、また第30節の対戦カードは以下の通り。
■試合結果
岐阜 2ー1 藤枝
秋田 0ー1 富山
YS横浜 0ー1 讃岐
沼津 1ー0 長野
鳥取 1ー2 八戸
今治 1ー2 福島
鹿児島 0ー1 相模原
G大阪U23 0ー1 岩手
C大阪U23 1ー1 熊本
■順位表
1位 秋田（勝ち点68／得失点差+40）※J3優勝、J2昇格
2位 相模原（勝ち点50／得失点差+5）
3位 長野（勝ち点49／得失点差+17）
4位 岐阜（勝ち点49／得失点差+12）
5位 熊本（勝ち点47／得失点差+8）
6位 鳥取（勝ち点47／得失点差+7）
7位 今治（勝ち点46／得失点差+8）
8位 富山（勝ち点44／得失点差+10）
9位 鹿児島（勝ち点43／得失点差+4）
10位 藤枝（勝ち点40／得失点差+1）
11位 福島（勝ち点36／得失点差-6）
12位 沼津（勝ち点35／得失点差−3）
13位 岩手（勝ち点35／得失点差−15）
14位 G大阪U23（勝ち点29／得失点差−10）
15位 八戸（勝ち点28／得失点差-13）
16位 讃岐（勝ち点27／得失点差-14）
17位 YSCC横浜（勝ち点23／得失点差−26）
18位 C大阪U23（勝ち点21／得失点差−25）
■第30節の対戦カード
▼11月28日(土)
13:00 藤枝 vs G大阪U23
13:00 讃岐 vs 岐阜
17:00 相模原 vs 鳥取
▼11月29日(日)
13:00 八戸 vs YS横浜
13:00 岩手 vs 鹿児島
13:00 福島 vs 沼津
14:00 長野 vs 今治
14:00 富山 vs C大阪U23
15:00 熊本 vs 秋田