明治安田生命J3リーグ第29節が各地で行われた。

前節、無敗のままJ3優勝を決めたブラウブリッツ秋田は、ホームでカターレ富山との“凱旋試合”を迎えた。しかし、試合は富山FW平松宗が29分に先制点を決めると、結局これが決勝点に。ホームで勝利する姿を見せたかった秋田だが、0ー1で今シーズン初黒星を喫した。

熾烈な2位以下の争いは、より混戦模様となる。前節終了時点で2位のAC長野パルセイロと3位のガイナーレ鳥取が揃って黒星。一方4位のSC相模原と5位のFC岐阜が揃って勝利を収め、勝ち点を50にまで伸ばした相模原が2位に浮上した。上位2位から10位までの9チームが勝ち点10の中にひしめく大混戦となっている。

第29節の試合結果と順位表、また第30節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

岐阜 2ー1 藤枝

秋田 0ー1 富山

YS横浜 0ー1 讃岐

沼津 1ー0 長野

鳥取 1ー2 八戸

今治 1ー2 福島

鹿児島 0ー1 相模原

G大阪U23 0ー1 岩手

C大阪U23 1ー1 熊本

■順位表

1位 秋田(勝ち点68/得失点差+40)※J3優勝、J2昇格

2位 相模原(勝ち点50/得失点差+5)

3位 長野(勝ち点49/得失点差+17)

4位 岐阜(勝ち点49/得失点差+12)

5位 熊本(勝ち点47/得失点差+8)

6位 鳥取(勝ち点47/得失点差+7)

7位 今治(勝ち点46/得失点差+8)

8位 富山(勝ち点44/得失点差+10)

9位 鹿児島(勝ち点43/得失点差+4)

10位 藤枝(勝ち点40/得失点差+1)

11位 福島(勝ち点36/得失点差-6)

12位 沼津(勝ち点35/得失点差−3)

13位 岩手(勝ち点35/得失点差−15)

14位 G大阪U23(勝ち点29/得失点差−10)

15位 八戸(勝ち点28/得失点差-13)

16位 讃岐(勝ち点27/得失点差-14)

17位 YSCC横浜(勝ち点23/得失点差−26)

18位 C大阪U23(勝ち点21/得失点差−25)

■第30節の対戦カード

▼11月28日(土)

13:00 藤枝 vs G大阪U23

13:00 讃岐 vs 岐阜

17:00 相模原 vs 鳥取

▼11月29日(日)

13:00 八戸 vs YS横浜

13:00 岩手 vs 鹿児島

13:00 福島 vs 沼津

14:00 長野 vs 今治

14:00 富山 vs C大阪U23

15:00 熊本 vs 秋田