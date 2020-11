明治安田生命J2リーグ第35節が各地で行われた。

首位を走る徳島ヴォルティスは、アウェイで京都サンガFCと対戦した。5連勝中と勢いに乗る徳島だったが、30分に京都のMF仙頭啓矢に先制点を決められ1点ビハインドで試合を折り返す展開に。迎えた後半、徳島は得点ランキング1位の京都FWピーター・ウタカに追加点を許し、結局試合は2ー0で京都が勝利を収めた。徳島の連勝は「5」でストップしている。

2位のアビスパ福岡は、ホームにモンテディオ山形を迎えての一戦。12分に山形FWヴィニシウス・アラウージョに先制点を許して迎えた後半、福岡は途中出場のFW木戸皓貴のゴールで追いつくも逆転弾は決められず。首位・徳島との勝ち点差を詰めるチャンスだったが、1ー1のドローに終わった。

3位につけるV・ファーレン長崎は、アウェイでジェフユナイテッド千葉と対戦。前半は互いにスコアレスで折り返すも、長崎は後半立ち上がりにFW名倉巧が先制点をゲット。結局これがこの試合で唯一の得点となり、0ー1で長崎が勝利した。この結果、上位3チームが勝ち点差5の中にひしめく混戦となっている。

第35節の試合結果と順位表、また第36節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

大宮 0ー0 町田

千葉 0ー1 長崎

甲府 1ー1 磐田

金沢 1ー2 新潟

京都 2ー0 徳島

愛媛 0ー1 群馬

福岡 1ー1 山形

松本 1ー0 岡山

琉球 1ー1 北九州

栃木 1ー3 水戸

東京V 2ー1 山口

■順位表

1位 徳島(勝ち点71/得失点差+28)

2位 福岡(勝ち点69/得失点差+16)

3位 長崎(勝ち点66/得失点差+21)

4位 北九州(勝ち点57/得失点差+11)

5位 新潟(勝ち点56/得失点差+11)

6位 甲府(勝ち点56/得失点差+9)

7位 東京V(勝ち点51/得失点差+8)

8位 京都(勝ち点50/得失点差+3)

9位 山形(勝ち点49/得失点差+11)

10位 水戸(勝ち点48/得失点差+7)

11位 磐田(勝ち点48/得失点差+6)

12位 栃木(勝ち点46/得失点差−1)

13位 岡山(勝ち点44/得失点差−7)

14位 金沢(勝ち点43/得失点差−5)

15位 大宮(勝ち点43/得失点差−10)

16位 千葉(勝ち点42/得失点差−5)

17位 松本(勝ち点48/得失点差-12)

18位 町田(勝ち点40/得失点差-6)

19位 琉球(勝ち点40/得失点差-9)

20位 群馬(勝ち点33/得失点差-29)

21位 愛媛(勝ち点27/得失点差-21)

22位 山口(勝ち点27/得失点差-26)

■第36節の対戦カード

▼11月25日(水)

18:00 東京V vs 福岡

19:00 山形 vs 金沢

19:00 水戸 vs 北九州

19:00 群馬 vs 大宮

19:00 新潟 vs 愛媛

19:00 京都 vs 甲府

19:00 岡山 vs 栃木

19:00 山口 vs 千葉

19:00 徳島 vs 町田

19:00 長崎 vs 松本

19:30 磐田 vs 琉球