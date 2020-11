11月25日(水)に放送される日本テレビ系の音楽特番「ベストアーティスト 2020」で嵐が披露するメドレーの詳細と、ジャニーズメドレーのラインナップの一部が発表された。

今回の放送で、嵐は「ベストアーティスト2020スペシャルメドレー」と題し「One Love」「Turning Up」を歌う。また「ベストアーティスト」恒例のジャニーズメドレーでは「今聴きたい!国民が選んだジャニーズメドレー!」と題し、視聴者のアンケートで選ばれた「今聴きたいジャニーズソング」を別のグループがカバーする形で歌いつなぐ。

「男性が選ぶ!今聴きたいジャニーズソング」「女性が選ぶ!今聴きたいジャニーズソング」に分けて披露されるメドレーのうち、今回はPart 1「男性が選ぶ!今聴きたいジャニーズソング」のラインナップが公開に。Snow ManがKAT-TUN「Real Face」、King & PrinceがジャニーズWEST「ええじゃないか」、NEWSがSixTONES「Imitation Rain」、ジャニーズWESTがSexy Zone「RUN」を歌い、嵐とPart 1の参加者全員で関ジャニ∞「無責任ヒーロー」をパフォーマンスする。

日本テレビ系「ベストアーティスト2020」

2020年11月25日(水)19:00~22:54

<出演者>

嵐 / いきものがかり / AKB48 / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / King & Prince / King Gnu / ジェジュン / ジャニーズWEST / SixTONES / Snow Man / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / NiziU / NEWS / 乃木坂46 / Perfume / 福山雅治 / Foorin / Hey! Say! JUMP / Mr.Children / LiSA / IZ*ONE / 絢香 / [Alexandros] / 家入レオ / 池田エライザ / EXILE / 清塚信也 / 櫻坂46 / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / 柴咲コウ / DA PUMP / DISH// / TOMORROW X TOGETHER / ナオト・インティライミ / BTS / 日向坂46 / 三浦大知 / 宮本浩次

総合司会:櫻井翔(嵐)

司会:羽鳥慎一 / 滝菜月

NEXTゲートMC:バカリズム