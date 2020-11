THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの3rdアルバム「REBOOT」が2021年2月24日に発売される。

本作には10枚目の「FULLMETAL TRIGGER」から13枚目の「MY PRAYER」までにリリースされたシングル収録曲のほか、新曲を含む全13曲が収められる。豪華盤はCD3枚と、DVDもしくはBlu-ray2枚がセットになっており、付属CDには初のアリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2019 "THROW YA FIST"」のライブ音源を収録。付属のDVD / Blu-rayにはアルバムリード曲を含めた5曲のミュージックビデオや、オリジナル映像コンテンツ、そして豪華盤のみに付属するDVD / Blu-rayには、“ファンの皆さんと共に創るライブ”をコンセプトにしたライブ&ドキュメント映像作品「RMPG PEEPS -LIVE WITH YOU 2020-」の収録が予定されている。

Twitterでは、「RMPG PEEPS -LIVE WITH YOU 2020-」のセットリストを決めるキャンペーンを11月24日20:00まで実施中。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの“UP”な3曲と、“MID&BALLADE”な3曲を選び、ハッシュタグ「#THERAMPAGE」「#RMPGPEEPS」「#REBOOT」「#セットリストを共に選ぼう」を付けてTwitterに投稿すると、このキャンペーンに参加できる。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「REBOOT」収録内容

CD収録曲

・FULLMETAL TRIGGER

・WAKE ME UP

・INVISIBLE LOVE

・INTO THE LIGHT

・FEARS

・LIVIN‘ IT UP

・FAST LANE

・MY PRAYER

・ESCAPE

・BAD LUV

・新曲

ほか

豪華盤CD収録内容

・THE RAMPAGE LIVE TOUR 2019 “THROW YA FIST“ LIVE CD

DVD収録内容

ミュージックビデオ

・FULLMETAL TRIGGER

・INVISIBLE LOVE

・FEARS

・MY PRAYER

・新曲

豪華盤DVD収録内容

ライブ&ドキュメント

・ RMPG PEEPS -LIVE WITH YOU 2020-