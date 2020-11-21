古舘春一原作によるTVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」の最新PVが2本公開された。

現在、MBS、TBS、BS-TBS「アニメイズム」枠にて第2クールが放送中のTVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」。1本目はこれまでの物語を振り返るダイジェストで、さらなる成長を見せる日向や影山を中心に、各キャラクターにフォーカスした映像。また2本目は、終盤に向けてますます激化する試合シーンを中心に、稲荷崎戦のクライマックスを捉えた迫力ある試合の様子が楽しめる。

TVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」第2クール

MBS、TBS、BS-TBS「アニメイズム」枠にて放送中

スタッフ

原作：古舘春一（集英社「週刊少年ジャンプ」連載中）

監督：佐藤雅子

副監督：石川真理子

シリーズ構成：岸本卓

キャラクターデザイン：岸田隆宏

総作画監督：小林祐

音楽：林ゆうき、橘麻美

制作：Production I.G

キャスト

日向翔陽：村瀬歩

影山飛雄：石川界人

澤村大地：日野聡

菅原孝支：入野自由

田中龍之介：林勇

東峰旭：細谷佳正

西谷夕：岡本信彦

月島蛍：内山昂輝

山口忠：斉藤壮馬

縁下力：増田俊樹

清水潔子：名塚佳織

谷地仁花：諸星すみれ

武田一鉄：神谷浩史

烏養繋心：江川央生



宮侑：宮野真守

宮治：株元英彰

北信介：野島健児

尾白アラン：笠間淳

角名倫太郎：島崎信長

銀島結：山本匠馬

大耳練：宮園拓夢

赤木路成：松浦義之



星海光来：花江夏樹



佐久早聖臣：鳥海浩輔

古森元也：上村祐翔

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS