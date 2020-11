MUCC・逹瑯、DEZERT・千秋を誘惑!?「1回一緒に寝てみる？」

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。11月14日(土)の放送では、4人組バンド・DEZERT(デザート)から千秋さん(Vo)が登場! 最近ハマっているという「酒のほそ道」という漫画についてお話しいただきました。千秋:主人公がいいんですよ。マジで本当に“普通”なんですよ。1番普通な主人公というか、ただの“酒好きなおっちゃん”なんですよ。誰も何も傷つけないし。逹瑯:でもさ、こういう漫画が1番続くよね。千秋:確かに。「美味しんぼ」とかも好きなんですけど、やっぱこう……例えば「進撃の巨人」とかも好きなんですけど、感情移入をしちゃうじゃないですか。“このキャラがかっこいい”とか、“うわ、この人かわいそう”みたいな。「酒のほそ道」はマジでそういうのがないんですよ。次が気にならないんです。だから、1番いいエンタメです。何も考えずに観れるものが好きですね。逹瑯:だからさぁ、普段から細かいことを考えすぎなんだよ。千秋:でも“考えないとき”ってありますか?逹瑯:俺? “考えるとき”がたまにあるくらいだもん(笑)。千秋:寝る前も電気は消して寝ますか?逹瑯:はい。千秋:無理なんですよ。逹瑯:怖いの? おばけが出ちゃうからね(笑)。千秋:いやいや(笑)。なんか“寝よう”と思うと寝ることができないんです。布団をかぶったらどうしていますか?逹瑯:寝る。千秋:すぐ寝れますか?逹瑯:すぐ寝れるんだよね。千秋:寝れなくて、何か考えるじゃないですか。それがいやなんで、何も考えなくてもいいコンテンツを観る。音楽も聴けないんですよ、考えちゃうから。だからバスケットボールを観たりアニメを観たりして、寝落ちするのを待つみたいな。逹瑯:俺すぐ寝るからな……1回一緒に寝てみる?逹瑯・千秋:アハハハハ(爆笑)。千秋:面白いですね(笑)。逹瑯:ただ俺、電気は消すよ(笑)。点いていても寝れるけどね。千秋:昔からなんですよねぇ。なんか考えちゃうんですよね。逹瑯:そっかぁ。ずっと考えたいんだろうね。それで、それに疲れると何も考えないモードで強制的にスイッチを切ると。千秋:そうですね。逹瑯:へぇ~、疲れそう。千秋:最近の悩みですね。逹瑯:“なんで考えちゃうんだろう?”っていう悩みが、もう考えているもんね(笑)。千秋:そうそう(笑)。◎11月21日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、ZIGZOから髙野哲さん(Vo)、櫻澤泰徳さん(Dr)が登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack