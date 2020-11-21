空知英秋原作による劇場アニメ「銀魂 THE FINAL」の公開を記念した企画「銀魂特集カウントダウン配信」が、本日11月21日よりABEMAでスタートする。
「銀魂特集カウントダウン配信」では、TVアニメ「銀魂」の長編エピソードを10週連続で一挙無料配信していく。ラインナップ第1弾には7篇のエピソードが用意された。本日18時30分からは、第40話から第42話までの「星海坊主篇」、第69話から第71話までの「芙蓉篇」、第76話までの第81話までの「柳生篇」、第86話から第87話までの「ミツバ篇」を配信。11月28日18時30分からは、第101話から第105話までの「真選組動乱篇」、第115話から第118話までの「夏休み特別篇」、第121話から第123話までの「モンハン篇」が配信される。なおラインナップ第2弾は、11月下旬に発表される予定だ。
「銀魂特集カウントダウン配信」第1弾
「星海坊主篇」「芙蓉篇」「柳生篇」「ミツバ篇」
配信日時：2020年11月21日（土）18:30～11月22日（日）24:30
「真選組動乱篇」「夏休み特別篇」「モンハン篇」
配信日時：2020年11月28日（土）18:30～23:40
(c)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会