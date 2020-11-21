11月25日（水）に放送される日本テレビ系の音楽特番「ベストアーティスト2020」の全出演者が発表された。

今回の発表で新たにIZ*ONE、絢香、[Alexandros] 、家入レオ、池田エライザ、EXILE、清塚信也、櫻坂46、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、柴咲コウ、DA PUMP、DISH//、TOMORROW X TOGETHER、ナオト・インティライミ、BTS、日向坂46、三浦大知、宮本浩次の出演が明らかになった。BTSは「Dynamite」を披露。「ベストアーティスト」初登場となるDISH//は今年大ヒットを記録した「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」をパフォーマンスする。

日本テレビ系「ベストアーティスト2020」

2020年11月25日（水）19:00～22:54

＜出演者＞

嵐 / いきものがかり / AKB48 / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / King & Prince / King Gnu / ジェジュン / ジャニーズWEST / SixTONES / Snow Man / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / NiziU / NEWS / 乃木坂46 / Perfume / 福山雅治 / Foorin / Hey! Say! JUMP / Mr.Children / LiSA / IZ*ONE / 絢香 / [Alexandros] / 家入レオ / 池田エライザ / EXILE / 清塚信也 / 櫻坂46 / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / 柴咲コウ / DA PUMP / DISH// / TOMORROW X TOGETHER / ナオト・インティライミ / BTS / 日向坂46 / 三浦大知 / 宮本浩次

総合司会：櫻井翔（嵐）

司会：羽鳥慎一 / 滝菜月

NEXTゲートMC：バカリズム