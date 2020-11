デザインを一新したヴィンテージ ホイヤー カレラの188本限定モデルが登場

スイスの高級時計ブランド タグ・ホイヤーは、創立者の曾孫であり、タグ・ホイヤーの前CEO、そして現在名誉顧問を務めるジャック・ホイヤーの88歳の誕生日を祝し、また先見者として160周年を迎えたブランドにもたらした貢献に敬意を表して、「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ジャック・ホイヤー バースデーリミテッドエディション」を発売した。



ジャックの愛するアイコニックなヴィンテージ、ホイヤー カレラ (1158CHN)にインスパイアされた「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ジャック・ホイヤー バースデーリミテッドエディション」は、世界188本の限定モデル。



1970年代にジャックが幸運のしるしとして、フェラーリF1の伝説的なドライバー、ロニー・ピーターソンやニキ・ラウダ、クレイ・レガツォーニなどに贈った、ホイヤー カレラ(1158CHN)からインスパイアされている。







ケースバックにドライバーの名前と血液型がエングレーブされたホイヤー カレラ(1158CHN)は、とても珍しいコレクターアイテムであり、レーシング黄金期のシンボルともなった。



今回発表された「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ジャック・ホイヤー バースデーリミテッドエディション」は、ケースにジャックの愛する18Kローズゴールドを採用。ゴールドはその永久的な価値に加え、ジャックとタグ・ホイヤーとモータースポーツ、そして各時代の卓越したドライバーたちとの永遠の結びつきを体現している。ダイヤルにはシルバーオパーリンを採用しの中央に2つの無限ループをアプライドで配し、彼がブランドに残した永遠の遺産を表現する。



ホイヤー カレラ (1158CHN)の初代モデルの審美性を忠実に再現したサンレイ加工サテン仕上げのサブダイヤルは3時位置と9時位置に配置している。初代レーシング タイムピースと同じく、ブラックとのコントラストが美しく映える。初代モデルにはなかった6時位置のカウンターは、トーンオントーンでダイヤルと優雅に融合する。アワーマーカーのサイズと完全に調和する針と新デザインの日付表示のシルエットは、クリーンで明白なダイヤルデザインを求めたジャックのビジョンとその審美眼が生み出した巧妙なディテールが採用されおり、タイムピースが醸し出す美しいバランスの総仕上げをしている。







パワーリザーブは約80時間を誇る自社製ムーブメント「ホイヤー02」を搭載している。「ホイヤー02」は垂直クラッチ、コラムホイールを採用しコンポーネント総数168。レザーストラップにはジャックのシグニチャーが施され、ケースバックから鑑賞できる自動巻ローターには、ジャック・ホイヤーがモットーにしている「Time never stops, why should we?(時間は止まらない、そして私たちも)」という言葉が刻まれている。ジャックの活発な思考や無限と思われるエネルギーを表現するとともに、タグ・ホイヤー カレラ コレクションが体現する永遠のセオリーを意味する。







<タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ ジャック・ホイヤー バースデーリミテッドエディション>

リファレンス : CBN2041.FC8306 198万5,000円(税抜)

自動巻き、キャリバー ホイヤー02 / 約80時間パワーリザーブ / ローズゴールド製ケース / シルバーサンレイダイヤル / ケース径42mm / 時、分、秒表示、クロノグラフ /ブラックアリゲーターストラップ / 世界限定188本

https://tag.hr/carrera_JH88



2020年11月19日オンラインブティックにてプレオーダー開始

2021年3月一般発売予定



www.tagheuer.com