「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram」の初日舞台挨拶ライブビューイングの詳細と特典情報が公開された。
公開初日となる12月5日17時の回上映後に行われる舞台挨拶には、べディヴィエール役の宮野真守、藤丸立香役の島崎信長、マシュ・キリエライト役の高橋李依、レオナルド・ダ・ヴィンチ役の坂本真綾、獅子王役の川澄綾子が登壇。チケットは各劇場にて11月28日以降に順次発売される。実施劇場は公式サイトにて確認を。またライブビューイングの特典として、Production I.G描き下ろしの「Fate/Grand Order」概念礼装イラストを使用したイラストボードが配布される。
「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram」
2020年12月5日（土）公開
スタッフ
原作：奈須きのこ／TYPE-MOON
リードキャラクターデザイナー：武内崇
監督：末澤慧
脚本：小太刀右京
キャラクターデザイン：細居美恵子、黄瀬和哉、温泉中也
総作画監督：黄瀬和哉
音楽：芳賀敬太、深澤秀行
制作：Production I.G
アニメーション制作：SIGNAL-MD
キャスト
ベディヴィエール：宮野真守
藤丸立香：島崎信長
マシュ・キリエライト：高橋李依
レオナルド・ダ・ヴィンチ：坂本真綾
獅子王：川澄綾子
ガウェイン：水島大宙
モードレッド：沢城みゆき
ランスロット：置鮎龍太郎
トリスタン：内山昂輝
アグラヴェイン：安元洋貴
オジマンディアス：子安武人
ニトクリス：田中美海
玄奘三蔵：小松未可子
アーラシュ：鶴岡聡
呪腕のハサン：稲田徹
静謐のハサン：千本木彩花
ロマニ・アーキマン：鈴村健一
※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。
(c)TYPE-MOON / FGO6 ANIME PROJECT