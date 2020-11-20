「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram」の初日舞台挨拶ライブビューイングの詳細と特典情報が公開された。

公開初日となる12月5日17時の回上映後に行われる舞台挨拶には、べディヴィエール役の宮野真守、藤丸立香役の島崎信長、マシュ・キリエライト役の高橋李依、レオナルド・ダ・ヴィンチ役の坂本真綾、獅子王役の川澄綾子が登壇。チケットは各劇場にて11月28日以降に順次発売される。実施劇場は公式サイトにて確認を。またライブビューイングの特典として、Production I.G描き下ろしの「Fate/Grand Order」概念礼装イラストを使用したイラストボードが配布される。

「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram」

2020年12月5日（土）公開

スタッフ

原作：奈須きのこ／TYPE-MOON

リードキャラクターデザイナー：武内崇

監督：末澤慧

脚本：小太刀右京

キャラクターデザイン：細居美恵子、黄瀬和哉、温泉中也

総作画監督：黄瀬和哉

音楽：芳賀敬太、深澤秀行

制作：Production I.G

アニメーション制作：SIGNAL-MD

キャスト

ベディヴィエール：宮野真守

藤丸立香：島崎信長

マシュ・キリエライト：高橋李依

レオナルド・ダ・ヴィンチ：坂本真綾

獅子王：川澄綾子

ガウェイン：水島大宙

モードレッド：沢城みゆき

ランスロット：置鮎龍太郎

トリスタン：内山昂輝

アグラヴェイン：安元洋貴

オジマンディアス：子安武人

ニトクリス：田中美海

玄奘三蔵：小松未可子

アーラシュ：鶴岡聡

呪腕のハサン：稲田徹

静謐のハサン：千本木彩花

ロマニ・アーキマン：鈴村健一

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)TYPE-MOON / FGO6 ANIME PROJECT