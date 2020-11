藤子・F・不二雄「ドラえもん」より、テーマ別でエピソードを集めた「とっておきドラえもん」シリーズが刊行スタート。本日11月20日には第1弾となる「とっておきドラえもん むねいっぱい感動編」が発売された。

「とっておきドラえもん」は、マンガ「ドラえもん」の中から“とっておき”のエピソードを集めた単行本シリーズ。第1弾「とっておきドラえもん むねいっぱい感動編」には、本日公開された映画「STAND BY ME ドラえもん 2」に合わせ、「STAND BY ME ドラえもん」シリーズの原作エピソードとなった物語のほか、“感動”をテーマに選出したエピソードが収められている。判型はB6判となり、通常の単行本よりも大きなサイズで物語を楽しむことができる。そのほか同書には「STAND BY ME ドラえもん」シリーズに参加している山崎貴監督による解説も収録。自身の幼少期からの“ドラえもん体験”はもちろん、「人の心を動かす作品作り」の秘密について語っている。

さらに通常版に加え、3点の特典が付いた「特別版」も同時発売。「特別版」には「お祝い袋」、6種の「一筆せん」、「とっておきたい思い出ケース」が同封されている。いずれも紙から印刷までこだわって制作されたアイテムだ。

「とっておきドラえもん むねいっぱい感動編」

収録作品

「ぼくの生まれた日」

「台風のフー子」

「おばあちゃんのおもいで」

「ぼくをタスケロン」

「しずちゃんさようなら」

「森は生きている」

「雪山のロマンス」

「のび太の結婚前夜」

「ジ~ンと感動する話」

「さようなら、ドラえもん」

「帰ってきたドラえもん」

「ぞうとおじさん」

「思いだせ! あの日の感動」

「チョーダイハンド」

「ドラえもんが重病に?」

「45年後……」

※過去に発売された文庫版の「ドラえもん[感動編]」とは収録作品の半分以上が重なっていない。