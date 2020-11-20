TBS系「第62回輝く！日本レコード大賞」ロゴ

年末恒例の大型特番「第62回 輝く！日本レコード大賞」が12月30日（水）17:30からTBS系で4時間半にわたり放送される。

今年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」には三浦大知、純烈、Little Glee Monster、瑛人、乃木坂46、DISH//、AKB48、氷川きよし、DA PUMP、LiSAの各楽曲がノミネートされた。また新人賞は真田ナオキ、Novelbright、豆柴の大群、Rin音が、特別賞はUru、NiziU、松田聖子、米津玄師、そして「鬼滅の刃」が受賞し、「特別国際音楽賞」にはBTSが選ばれた。さらに「特別功労賞」受賞者には10月に死去した筒美京平の名前も並んでいる。

TBS系「第62回 輝く！日本レコード大賞」

2020年12月30日（水）17:30～22:00

受賞者 / 受賞作品

優秀作品賞

  • 三浦大知「I'm Here」
  • 純烈「愛をください～Don't you cry～」
  • Little Glee Monster「足跡」
  • 瑛人「香水」
  • 乃木坂46「世界中の隣人よ」
  • DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」
  • AKB48「離れていても」
  • 氷川きよし「母」
  • DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」
  • LiSA「炎」

新人賞

  • 真田ナオキ
  • Novelbright
  • 豆柴の大群
  • Rin音

特別賞

  • Uru
  • 鬼滅の刃
  • NiziU
  • 松田聖子
  • 米津玄師

特別国際音楽賞

BTS

特別功労賞

  • 梓みちよ
  • 小林信吾
  • ジャッキー吉川
  • 筒美京平
  • 服部克久
  • 弘田三枝子
  • 前田俊明
  • 丸山雅仁

最優秀歌唱賞

福田こうへい