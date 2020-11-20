年末恒例の大型特番「第62回 輝く！日本レコード大賞」が12月30日（水）17:30からTBS系で4時間半にわたり放送される。

今年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」には三浦大知、純烈、Little Glee Monster、瑛人、乃木坂46、DISH//、AKB48、氷川きよし、DA PUMP、LiSAの各楽曲がノミネートされた。また新人賞は真田ナオキ、Novelbright、豆柴の大群、Rin音が、特別賞はUru、NiziU、松田聖子、米津玄師、そして「鬼滅の刃」が受賞し、「特別国際音楽賞」にはBTSが選ばれた。さらに「特別功労賞」受賞者には10月に死去した筒美京平の名前も並んでいる。

TBS系「第62回 輝く！日本レコード大賞」

2020年12月30日（水）17:30～22:00

受賞者 / 受賞作品

優秀作品賞

三浦大知「I'm Here」

純烈「愛をください～Don't you cry～」

Little Glee Monster「足跡」

瑛人「香水」

乃木坂46「世界中の隣人よ」

DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」

AKB48「離れていても」

氷川きよし「母」

DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」

LiSA「炎」

新人賞

真田ナオキ

Novelbright

豆柴の大群

Rin音

特別賞

Uru

鬼滅の刃

NiziU

松田聖子

米津玄師

特別国際音楽賞

BTS

特別功労賞

梓みちよ

小林信吾

ジャッキー吉川

筒美京平

服部克久

弘田三枝子

前田俊明

丸山雅仁

最優秀歌唱賞

福田こうへい