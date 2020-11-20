年末恒例の大型特番「第62回 輝く！日本レコード大賞」が12月30日（水）17:30からTBS系で4時間半にわたり放送される。
今年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」には三浦大知、純烈、Little Glee Monster、瑛人、乃木坂46、DISH//、AKB48、氷川きよし、DA PUMP、LiSAの各楽曲がノミネートされた。また新人賞は真田ナオキ、Novelbright、豆柴の大群、Rin音が、特別賞はUru、NiziU、松田聖子、米津玄師、そして「鬼滅の刃」が受賞し、「特別国際音楽賞」にはBTSが選ばれた。さらに「特別功労賞」受賞者には10月に死去した筒美京平の名前も並んでいる。
TBS系「第62回 輝く！日本レコード大賞」
2020年12月30日（水）17:30～22:00
受賞者 / 受賞作品
優秀作品賞
- 三浦大知「I'm Here」
- 純烈「愛をください～Don't you cry～」
- Little Glee Monster「足跡」
- 瑛人「香水」
- 乃木坂46「世界中の隣人よ」
- DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」
- AKB48「離れていても」
- 氷川きよし「母」
- DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」
- LiSA「炎」
新人賞
- 真田ナオキ
- Novelbright
- 豆柴の大群
- Rin音
特別賞
- Uru
- 鬼滅の刃
- NiziU
- 松田聖子
- 米津玄師
特別国際音楽賞
BTS
特別功労賞
- 梓みちよ
- 小林信吾
- ジャッキー吉川
- 筒美京平
- 服部克久
- 弘田三枝子
- 前田俊明
- 丸山雅仁
最優秀歌唱賞
福田こうへい