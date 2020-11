SixTONESの1stフルアルバム「1ST」(ファースト)が2021年1月6日にリリースされる。

アルバムはSixTONESの名前の由来ともなった “原石”、“音色” の名を冠した初回限定盤A:原石盤、初回限定盤B:音色盤と、通常盤の全3形態で、「Imitation Rain」 「NAVIGATOR」 「NEW ERA」というヒット曲3曲に新曲7曲を加えた10曲を全形態共通で収録。初回限定盤A:原石盤にはSixTONESの“原石”となるジャニーズJr.時代の楽曲5曲が追加収録され、付属するDVDにはSixTONES史上最“叫”のキラーチューンという新曲 「ST」のミュージックビデオがメイキングやソロアングルも含めて収められる。一方、初回限定盤B:音色盤には“音色” を聴かせる試みとしてメンバー2名ずつのユニット楽曲3曲を追加収録。付属するDVDにはユニット曲それぞれのMVが収められる。また通常盤には全形態共通の10曲に加えて、SixTONESにとって新たなチャレンジとなるジャンルに挑戦した新曲2曲、人気曲「Telephone」の“1ST ver.”を収録。初回仕様には20ページのフォトブックが付属する。

さらにSixTONESは2021年1月から3月にかけて全国アリーナツアー 「on eST」(オンエスト) を開催する。ツアータイトルはアルバム名 「1ST」 を“one”と“ST”に分解し、状態を表す前置詞の“on” と 最上級を表す“est”として再構築することで、ライブがSixTONESにとって最上級の時間であること、本ツアーでSixTONESの出せる最上級を出すという意思を込めたもの。SixTONESはこのツアーで全国7カ所を回り、全30公演を行う。

ジェシーはアルバムとツアーについて「時間をかけて精一杯つくったアルバムです! 色々なジャンルの楽曲が詰まっており、どんな方達にも楽しんでもらえると思うので是非手に取って聴いて頂きたいです! SixTONES一同、ファンの皆さんに会える事が何より1番嬉しく思っております! 対策をしながらも全力でLIVEを楽しみ、最高な時間を作りたいなと感じています!とコメントしている。

SixTONES「1ST」収録内容

初回限定盤A:原石盤

CD

01. ST

02. NAVIGATOR

03. Special Order

04. NEW ERA

05. Curtain Call

06. Dance All Night

07. S.I.X

08. Coffee & Cream

09. Imitation Rain

10. Lifetime

11. この星のHIKARI

12. BE CRAZY

13. "Laugh" In the LIFE

14. Rollin’

15. RAM-PAM-PAM

DVD

・ST -Music Video-

・ST -Music Video Making-

・ST -Music Video Solo Angle-

初回限定盤B:音色盤

CD

01. ST

02. NAVIGATOR

03. Special Order

04. NEW ERA

05. Curtain Call

06. Dance All Night

07. S.I.X

08. Coffee & Cream

09. Imitation Rain

10. Lifetime

11. EXTRA VIP(Jesse × Juri Tanaka)

12. My Hometown(Yugo Kochi × Shintaro Morimoto)

13. ってあなた(Taiga Kyomoto × Hokuto Matsumura)

DVD

・EXTRA VIP -Music Video-

・My Hometown -Music Video-

・ってあなた -Music Video-

通常盤

CD

01. ST

02. NAVIGATOR

03. Special Order

04. NEW ERA

05. Curtain Call

06. Dance All Night

07. S.I.X

08. Coffee & Cream

09. Imitation Rain

10. Lifetime

11. うやむや

12. Mad Love

13. Telephone 1ST ver.

SixTONES 「on eST」

2021年1月4日(月)神奈川県 横浜アリーナ

START 18:00



2021年1月5日(火)神奈川県 横浜アリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00



2021年1月6日(水)神奈川県 横浜アリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00



2021年1月7日(木)神奈川県 横浜アリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00



2021年1月28日(木)愛知県 日本ガイシホール

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00



2021年1月29日(金)愛知県 日本ガイシホール

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00



2021年2月6日(土)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00



2021年2月7日(日)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00



2021年2月16日(火)大阪府 大阪城ホール

START 18:00



2021年2月17日(水)大阪府 大阪城ホール

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00



2021年3月13日(土)福岡県 マリンメッセ福岡

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00



2021年3月14日(日)福岡県 マリンメッセ福岡

START 16:00



2021年3月20日(土・祝)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00



2021年3月21日(日)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00



2021年3月26日(金)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

START 18:00



2021年3月27日(土)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00



2021年3月28日(日)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00