12月27日、29日、30日、31日に千葉・幕張メッセ国際展示場1~11ホール、幕張メッセ 幕張イベントホールで行われる音楽フェスティバル「COUNTDOWN JAPAN 20/21」の全出演アーティストが発表された。

「COUNTDOWN JAPAN」の出演アーティストは公式アプリ「Jフェス」にて連日発表されてきたが、本日11月20日の最終発表をもって全169組の出演が明らかに。King Gnu、櫻坂46、DISH//、back number、ゲスの極み乙女。、Cocco、10-FEET、WANDSなどバラエティ豊かなアーティストたちが年末を飾る。今年10月に津野米咲(G)を亡くした赤い公園は「津野米咲と作りあげてきた音楽を、今だからこそライブでしっかり届けたい」というメンバーの意志のもと、Base Ball Bearの小出祐介(Vo, G)をサポートに迎えて出演する。

「Jフェス」では11月24日16:00まで、チケットの第2次先行抽選予約を受付中。

COUNTDOWN JAPAN 20/21

2020年12月27日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~11ホール / 幕張メッセ 幕張イベントホール

<出演者>

天月-あまつき- / あゆみくりかまき / [Alexandros] / 神はサイコロを振らない / King Gnu / Creepy Nuts / KREVA / サイダーガール / 櫻坂46 / ZAZEN BOYS / Survive Said The Prophet / the shes gone / シシド・カフカ directs el tempo / しなの椰惠 / SIRUP / 四星球 / 鈴木愛理 / the telephones / 東京スカパラダイスオーケストラ / NakamuraEmi / Novelbright / Half time Old / Hump Back / BiSH / 平井大 / FOMARE / フジファブリック / BRADIO / Base Ball Bear / PEDRO / POLYSICS / マカロニえんぴつ / ミオヤマザキ / 宮本浩次 / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングオオハラ / リーガルリリー / Little Glee Monster



2020年12月29日(火)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~11ホール / 幕張メッセ 幕張イベントホール

<出演者>

アイビーカラー / 赤い公園 / 阿部真央 / amazarashi / 大塚愛 / OKAMOTO'S / 奥田民生 / KEYTALK / 9mm Parabellum Bullet / クリープハイプ / コレサワ / コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店) / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / ジェニーハイ / 渋谷すばる / 女王蜂 / SKY-HI / スキマスイッチ / SCANDAL / sumika / ちゃんみな / DISH// / ドラマストア / 中島美嘉 / never young beach / NOISEMAKER / back number / ビッケブランカ / Fear, and Loathing in Las Vegas / a flood of circle / フレデリック / HEY-SMITH / Bentham / ザ・モアイズユー / 矢井田瞳 / 山本彩 / reGretGirl / 緑黄色社会



2020年12月30日(水)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~11ホール / 幕張メッセ 幕張イベントホール

<出演者>

秋山黄色 / ASIAN KUNG-FU GENERATION / ACIDMAN / 雨のパレード / androp / 打首獄門同好会 / 宇宙まお / the quiet room / ゲスの極み乙女。 / Cocco / KOTORI / kobore / Saucy Dog / サンボマスター / SHE'S / Czecho No Republic / teto / TETORA / Nulbarich / ネクライトーキー / The Birthday / Vaundy / HUSKING BEE / バックドロップシンデレラ / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / BBHF / FLOWER FLOWER / BLUE ENCOUNT / THE BAWDIES / ポルカドットスティングレイ / My Hair is Bad / ユアネス / yonige / Lucky Kilimanjaro / Reol / Roselia / LONGMAN



2020年12月31日(木)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~11ホール / 幕張メッセ 幕張イベントホール

<出演者>

175R / indigo la End / WONK / ENTH / おいしくるメロンパン / オメでたい頭でなにより / オレンジスパイニクラブ / CAPSULE/中田ヤスタカ / 感覚ピエロ / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / クジラ夜の街 / go!go!vanillas / SILENT SIREN / SAKANAMON / さユり / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / SHANK / -真天地開闢集団-ジグザグ / SUPER BEAVER / ずっと真夜中でいいのに。 / ストレイテナー / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / SPiCYSOL / dustbox / Dizzy Sunfist / でんぱ組.inc / 10-FEET / TOTALFAT / Nothing's Carved In Stone / nano.RIPE / ニガミ17才 / the HIATUS / THE BACK HORN / the band apart / ひかりのなかに / BIGMAMA / ヒトリエ / fhana / 04 Limited Sazabys / フレンズ / ベリーグッドマン / Poppin'Party / Mr.ふぉるて / miwa / MUCC / め組 / MOSHIMO / 夜の本気ダンス / LAMP IN TERREN / リュックと添い寝ごはん / 忘れらんねえよ / wacci / WANDS