日本未発売品も！　ミステリーなマイクラバッグでスペシャルグッズをGETしよう！

ゲーム関連商品を輸入販売するインフォレンズより、マインクラフトのグッズが4つ入った「マインクラフト ブラックミステリーバッグ」が、数量限定にて全国のイオン約400店舗で2020年11月20日(金)から販売開始される。



大人から子どもまでも楽しむブロックを設置して冒険を楽しむサンドボックスゲーム『マインクラフト』。

さまざまな工夫が楽しめ、世界中からのファンも多い人気作品だ。



そんな本作の魅力あふれる可愛いグッズがたっぷり詰め込まれた「マインクラフト ブラックミステリーバッグ」が発売決定!

今回のミステリーバッグには「エンダードラゴン」グッズが新登場!

水にも強く普段使いもできるバッグの中には、マインクラフト好きにはたまらない商品が4点入って3980円+税。

人気のキャラクターたちが総柄デザインされたミステリーバッグはとにかく見た目がかわいい、かっこいい!



このチャンスをぜひお見逃しなく!



(C) 2020 Mojang Synergies AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo and the Mojang logo are trademarks of the Microsoft group of companies.









【商品情報】

マインクラフト ブラックミステリーバッグ

価格:3980円+税

<内容>

・「マインクラフトクリーパーとヤマネコブランケット」 ※必ず手に入る



・「ぬいぐるみプチシリーズ」 ※全5種の中からいずれかひとつ

クリーパー/エンダーマン/スティーブ/オオカミ/エンダードラゴン



・「ラバーキーホルダー」 ※全3種の中からいずれかひとつ

アーストーテムラバーキーホルダー/のっかりラバーキーホルダー/エンダードラゴンラバーキーホルダー



・「文具」 ※全2種の中からどちらかひとつ



取り扱い店舗:2020年11月20日(金)から全国のイオン 約400店舗、イオンスタイルオンラインにて販売







