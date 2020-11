映画「STAND BY ME ドラえもん 2」の公開を記念し、11月21日発売のゼクシィ2021年1月号(リクルート)には「ドラえもん婚姻届」が付属している。

本日11月20日に公開となる映画「STAND BY ME ドラえもん 2」。「ドラえもん婚姻届」には映画に登場するドラえもんの姿があしらわれ、結婚式で身に着けると幸せになれるというアイテム・サムシングフォーより、サムシングブルーを意識した青色が全面に使用された。またゼクシィ1月号には「STAND BY ME ドラえもん 2」の主題歌「虹」を歌唱する菅田将暉のインタビューを掲載。映画の主題歌としてウエディングソングの制作のオファーを受けた菅田が、「のび太くんとしずかちゃんという 『この世で一番有名なカップル』をイメージしなくてはいけないし、映画のテーマの1つである家族という視点も入れたいし、とにかく大変でした」と楽曲に込めた思いを明かすとともに、大ファンだという「ドラえもん」の魅力について語っている。