日本サッカー協会は、天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会の4回戦の対戦カードを19日に発表した。

日本サッカー協会は19日、天皇杯4回戦の対戦カードを決定する抽選会を実施。同日、その抽選結果を発表した。3回戦で東京武蔵野シティFCとの激闘を制し、このラウンドまで残る唯一の大学勢となった筑波大学は、高知ユナイテッドSCと茨城県立カシマサッカースタジアムで対戦。また、Honda FCはヴェルスパ大分と激突することとなった。4回戦の4試合はすべて、12月13日に開催される予定となっている。

組み合わせは以下のとおり。

■天皇杯4回戦組み合わせ

福井ユナイテッドFC(福井県) vs ラインメール青森(青森県)

福山シティFC(広島県) vs アルテリーヴォ和歌山(和歌山県)

ヴェルスパ大分(大分県) vs Honda FC(アマチュアシード)

筑波大学(茨城県) vs 高知ユナイテッドSC(高知県)