かわいすぎて癒やされる♪　「リラックマ」がインテリア＆ジュエルケースになってやってきた!!

茶谷産業より、子どもから大人の女性まで幅広く人気のキャラクター「リラックマ」がデザインされた、「サイエンスインテリア」「トラベルジュエルケース」が2020年11月24日より発売される。



この度発売されるアイテムをどーんとご紹介!

まずは「サイエンスインテリア×リラックマ」をテーマとした2アイテムで、天気や気温など、周りの気象環境によってガラス内の決勝が変化する人気商品「ストームグラス」と、比重が気温によって変化する原理を利用した「ガラスフロート温度計」。



かわいい癒しのリラックマモデルが新登場。「ストームグラス」にはライトパープル、「ガラスフロート温度計」にはピンクのカラーガラスを使用し、ホワイトの台座にはリラックマのプリントをのせて、単品でも並べてもかわいい大人ファンシーなデザインに仕上がっている。

ナチュラルな木目でおうち時間が癒される「砂時計 3分計」も発売予定だ。



そして次のアイテムは「ジュエルケース×リラックマ」がテーマの、リラックマの型押しが素敵なジュエルケース。

コンパクトながらも上質な作りで、内張りの起毛素材がアクセサリーを傷から守ってくれる本格アイテムで、表面にはリラックマを型押しして、大人の女性にも持って頂きやすいシンプルでお洒落なデザイン。

カラーはピンク、ブラック、ホワイトの3種類から選べる。

ご自身用にはもちろん、リラックマ好きな方への贈り物にもおすすめの商品だ。



「ストームグラス クラウド」は3000円+税、「ガラスフロート温度計 ドーム」は3500円+税、発売予定の「砂時計 3分計」は2000円+税。

「ジュエルケース」は各3500円+税となっている。



贈り物に、お家のインテリアに、かわいいリラックマを癒やしの相棒におそばに置いてみてはいかが?



>>>すべてのアイテムの画像を見る



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.