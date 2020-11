小林立「咲-Saki-」の15周年を記念した展示イベントが、2021年1月22日より東京・池袋マルイにて開催される。

会場では「咲-Saki-」シリーズのカラーイラストを展示するほか、新作オリジナルグッズの販売を実施。イベントで販売されるB2タペストリーのうち1種は、ファン投票で人気の高かったデザインが商品化される。投票はヤングガンガン(スクウェア・エニックス)の公式Twitterで受付中だ。

なお1月22日には「咲-Saki-」21巻、「咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A」7巻、「シノハユ the dawn of age」13巻、「怜-Toki-」7巻、「染谷まこの雀荘メシ」1巻、「咲-Saki- re:KING'S TILE DRAW」1巻、画集「咲-Saki- 画集 Ritz Kobayashi illustrations」の7冊が一挙に発売。ファンはこちらもお見逃しなく。

「咲-Saki-」15周年記念展

日程:2021年1月22日(金)~2月7日(日)

会場:池袋マルイ 7階 イベントスペース

料金:無料