BLUE ENCOUNT ニューアルバム『Q.E.D』リリース「高校のころに作りたかったアルバムがやっとできた」

BLUE ENCOUNTが、11月18日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。この日リリースのニューアルバム『Q.E.D』について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:BLUE ENCOUNT先生は、約2年8ヵ月ぶりとなるニューアルバム『Q.E.D』をリリース。おめでとうございます!BLUE ENCOUNT:ありがとうございます!!さかた校長:アルバムのタイトル『Q.E.D』は数学用語で、"以上が証明されるべき事柄だった"という意味を持つ言葉なんですね。田邊駿一(Vo. Gt.):そうですね。高校生とかなら証明問題で目にしたことがあるかな、と思いますが……約3年ぶりのアルバムということで、この3年間はバンドとしてもステップアップできましたし、アニメやドラマ、映画などいろんな作品に携わって、その都度BLUE ENCOUNTというものを提示できた気がしているんです。いまアルバムを作るとしたら、この3年間をまとめるにふさわしいベスト盤ができるんじゃないかなという意気込みのもと作りました。現状のBLUE ENCOUNTを証明できるアルバムだなと思ったので、このタイトルがパっと出てきましたね。さかた校長:なるほど、いままでの全てを出した感じですか?田邊:出しましたね。3年というより……高校のころに結成して今年で16年なんですけど、高校のころに作りたかったアルバムがやっとできたかなと思っていて、すごい手ごたえを感じております。さかた校長:アルバムは全11曲入りで、新曲やタイアップ曲、そして(3月にオンラインで開催された当番組のイベント)『キズナ感謝祭』で披露した「あなたへ」も収録されています。田邊先生もベスト盤と言われましたけど、すごい濃縮された……1曲ずつが4番バッターくらいに感じました。田邊:うれしい~!さかた校長:10代の生徒たちの人生というか、日々を生きる主題歌になりそうな曲が詰まっているなと思いました。そして最後に収録されている「喝采」は、大人にも刺さるというか、夢を見ていたあのころの自分への手紙みたいな歌詞だなと思って。昔の自分に"大丈夫だよ、心配いらないよ"と言ってくれているようで……本当に大ボリュームのアルバムだなと思いました。田邊:うれしいです。まさに校長と僕ら(田邊、高村、江口)は同い年ですからね。30代になってから、「そういえば、いまの自分の目線で曲って書いてなかったな」と思ったんです。特にこの1年は、やりたかったことができなかったかもしれないし……そんななかで、極論ですけど"自分の人生が今日終わってしまったら"と仮定して、俺はいままでの33年間で何を残せたのかな、と思ったんです。こもり教頭:うん。田邊:ちょうどそのころに緊急事態宣言が出て、自分たちのツアーも中止になっちゃったんです。そんな絶望しかなかったときに、"いま、この気持ちを書こう"と思って生まれたのが「喝采」という曲なんです。だから、より"あのころの自分へ"みたいな。さかた校長:お~。田邊:でも、"あのころの自分よりもつらい"ときもあると思うんです。逆に"あのころの自分より幸せ"なこともあると思います。大人になって行きたい所に行けるようになって、食べたい物が食べられるようになって……そんなことを考えていたら、この(歌詞のような)言葉たちが出てきました。BLUE ENCOUNTは、11月28日、29日にニューアルバム『Q.E.D』購入者を対象としたオンラインライブ"BLUE ENCOUNT TOUR2020 -sing for 「1/WORLD」-"を開催。田邊さんが「世界初!」と話すこの企画は、都道府県ごとに時間を設け、それぞれの時間でその地域に向けたライブを行うというもの。アルバム購入者はそのなかの1公演に参加できるのですが、選んだ時間、地域によっては地元ネタで楽しむことも、オンライン上で"遠征"することも可能とのことです。詳細は、オフィシャルサイト(https://blueencount.jp/)まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!放送日時:月~金曜 22:00~23:55