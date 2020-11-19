日本野球機構は19日、「SMBC日本シリーズ2020」（21日～29日、京セラドーム大阪＆福岡PayPayドーム）の出場資格者名簿を公示した。







巨人の名簿には、主将・坂本勇人内野手や、エース菅野智之投手らが順当に名を連ねた。一方、ソフトバンクの名簿には、主砲・柳田悠岐外野手や、千賀滉大投手ら、シリーズで活躍が期待される選手らの名前が並んだ。



また、巨人は、シーズン途中に加入した香月一也内野手やルーキー山瀬慎之助捕手らが名簿入りしたが、離脱中の小林誠司捕手やヘラルド・パーラ外野手らはメンバーから漏れた。ソフトバンクも、クライマックスシリーズで登板した東浜巨投手や、今季限りで退団が決まっている内川聖一内野手の名前はなかった。



日本シリーズ出場資格を有する選手は、2020年度は支配下登録の期限を設けず、支配下登録選手の中から40名を登録。またシリーズの各試合では、この40名の中から26名の選手がベンチに入ることができる。









読売ジャイアンツ



■監督

原 辰徳



■コーチ

元木 大介

吉村 禎章

後藤 孝志

石井 琢朗

宮本 和知

三澤 興一

古城 茂幸

相川 亮二

村田 善則



■投手

Ｒ．デラロサ

戸郷 翔征

大竹 寛

菅野 智之

田中 豊樹

Ａ．サンチェス

髙橋 優貴

田口 麗斗

鍵谷 陽平

畠 世周

桜井 俊貴

中川 皓太

今村 信貴

Ｔ．ビエイラ

高梨 雄平

横川 凱

大江 竜聖



■捕手

大城 卓三

炭谷 銀仁朗

岸田 行倫

山瀬 慎之助



■内野手

吉川 大幾

増田 大輝

中島 宏之

坂本 勇人

岡本 和真

吉川 尚輝

若林 晃弘

Ｚ．ウィーラー

田中 俊太

香月 一也

湯浅 大

Ｅ．ウレーニャ



■外野手

陽 岱鋼

丸 佳浩

亀井 善行

石川 慎吾

立岡 宗一郎

重信 慎之介

松原 聖弥





福岡ソフトバンクホークス



■監督

工藤 公康



■コーチ

森 浩之

森山 良二

髙村 祐

佐久本 昌広

立花 義家

平石 洋介

本多 雄一

村松 有人

吉鶴 憲治



■投手

大竹 耕太郎

津森 宥紀

二保 旭

岩嵜 翔

武田 翔太

和田 毅

高橋 礼

石川 柊太

椎野 新

Ｌ．モイネロ

Ｍ．ムーア

森 唯斗

杉山 一樹

千賀 滉大

Ｒ．バンデンハーク

泉 圭輔

嘉弥真 新也

松本 裕樹

笠谷 俊介



■捕手

甲斐 拓也

栗原 陵矢

谷川原 健太

海野 隆司



■内野手

川瀬 晃

髙田 知季

松田 宣浩

明石 健志

周東 佑京

Ｙ．グラシアル

牧原 大成

川島 慶三



■外野手

Ｗ．バレンティン

中村 晃

柳田 悠岐

長谷川 勇也

柳町 達

上林 誠知

Ａ．デスパイネ

釜元 豪

真砂 勇介

