日本野球機構は19日、「SMBC日本シリーズ2020」（21日～29日、京セラドーム大阪＆福岡PayPayドーム）の出場資格者名簿を公示した。
巨人の名簿には、主将・坂本勇人内野手や、エース菅野智之投手らが順当に名を連ねた。一方、ソフトバンクの名簿には、主砲・柳田悠岐外野手や、千賀滉大投手ら、シリーズで活躍が期待される選手らの名前が並んだ。
また、巨人は、シーズン途中に加入した香月一也内野手やルーキー山瀬慎之助捕手らが名簿入りしたが、離脱中の小林誠司捕手やヘラルド・パーラ外野手らはメンバーから漏れた。ソフトバンクも、クライマックスシリーズで登板した東浜巨投手や、今季限りで退団が決まっている内川聖一内野手の名前はなかった。
日本シリーズ出場資格を有する選手は、2020年度は支配下登録の期限を設けず、支配下登録選手の中から40名を登録。またシリーズの各試合では、この40名の中から26名の選手がベンチに入ることができる。
読売ジャイアンツ
■監督
原 辰徳
■コーチ
元木 大介
吉村 禎章
後藤 孝志
石井 琢朗
宮本 和知
三澤 興一
古城 茂幸
相川 亮二
村田 善則
■投手
Ｒ．デラロサ
戸郷 翔征
大竹 寛
菅野 智之
田中 豊樹
Ａ．サンチェス
髙橋 優貴
田口 麗斗
鍵谷 陽平
畠 世周
桜井 俊貴
中川 皓太
今村 信貴
Ｔ．ビエイラ
高梨 雄平
横川 凱
大江 竜聖
■捕手
大城 卓三
炭谷 銀仁朗
岸田 行倫
山瀬 慎之助
■内野手
吉川 大幾
増田 大輝
中島 宏之
坂本 勇人
岡本 和真
吉川 尚輝
若林 晃弘
Ｚ．ウィーラー
田中 俊太
香月 一也
湯浅 大
Ｅ．ウレーニャ
■外野手
陽 岱鋼
丸 佳浩
亀井 善行
石川 慎吾
立岡 宗一郎
重信 慎之介
松原 聖弥
福岡ソフトバンクホークス
■監督
工藤 公康
■コーチ
森 浩之
森山 良二
髙村 祐
佐久本 昌広
立花 義家
平石 洋介
本多 雄一
村松 有人
吉鶴 憲治
■投手
大竹 耕太郎
津森 宥紀
二保 旭
岩嵜 翔
武田 翔太
和田 毅
高橋 礼
石川 柊太
椎野 新
Ｌ．モイネロ
Ｍ．ムーア
森 唯斗
杉山 一樹
千賀 滉大
Ｒ．バンデンハーク
泉 圭輔
嘉弥真 新也
松本 裕樹
笠谷 俊介
■捕手
甲斐 拓也
栗原 陵矢
谷川原 健太
海野 隆司
■内野手
川瀬 晃
髙田 知季
松田 宣浩
明石 健志
周東 佑京
Ｙ．グラシアル
牧原 大成
川島 慶三
■外野手
Ｗ．バレンティン
中村 晃
柳田 悠岐
長谷川 勇也
柳町 達
上林 誠知
Ａ．デスパイネ
釜元 豪
真砂 勇介
日本野球機構は19日、「SMBC日本シリーズ2020」（21日～29日、京セラドーム大阪＆福岡PayPayドーム）の出場資格者名簿を公示した。