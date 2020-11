オリコンデイリー1位獲得、NMB48『恋なんかNo thank you!』発売記念スペシャル番組レポート

大阪・NMB48劇場から18日(水)、YouTube生配信『NMB48 24thシングル「恋なんかNo thank you!」発売記念スペシャル番組」が行われ、シングル収録曲の紹介や『恋なんかNo thank you!』フルバージョンの披露が行われた。



【写真】『恋なんかNo thank you!』を披露する吉田朱里、白間美瑠ら選抜メンバー



MCは塩月希依音と安部若菜。最初のトークでは渋谷凪咲、山本望叶、横野すみれが登場。24thシングルには「551HORAI」のCMソング「アイラブ豚まん」も収録されており、CMに出演した3人が、撮影秘話を明かした。「関西の人なら誰もが知っている伝説の“ある時、ない時”の551のCMに出られるとは夢にも思っていなかったから、NMB48に入れた時より嬉しかった」と渋谷。CM撮影はNMB48劇場で行われ、共演したなるみのセリフに横野は「本物や!と思って、感動して泣きそうになりました」と振り返った。



続いては難波鉄砲隊其之九より、鵜野みずき、南波陽向、川上千尋が登場。シングル収録曲「告白の空砲」トークを繰り広げた。安部、塩月含めて、ステージ上の全員が難波鉄砲隊其之九のメンバー。初のファン投票企画については「投票期間は1カ月とすごく長くて、不安もあったけど、ファンの方がすごく支えてくださって、元気づけられました。ファンの方に選んでいただきました」と1位になった鵜野。難波鉄砲隊其之九のオリジナル公演も始まり、セットリストを自分たちで選んだことに触れる南波は「7人でやる難しさもありますが、そういうことをしっかりとみんなでやっていくのが楽しかったです。初日を迎えた時は達成感がありました」と充実した表情を浮かべた。



次のコーナーでは石田優美、村瀬紗英、上西怜が登場。まずは12月14日(月)に大阪・オリックス劇場で行われる村瀬紗英卒業コンサートのタイトルが「村瀬紗英卒業コンサート~Happy SaepyEnding~」に決定したと村瀬が報告。村瀬との思い出エピソードでは、同期の石田が「実は、最近仲良くなりました」と明かし、「それまでチームが違っていたので話すことがなくて、同じチームになってようやくいろいろしゃべれるようになりました。卒業は寂しいけど、卒業しても遊ぼうねと話しています」と笑顔を見せた。村瀬のことが大好きだという上西からは「どこにも出していない紗英さんの寝顔写真をいっぱい持っています」と、日々、隠し撮りをしているという告白も。



さらに、11月23日(月・祝)にオリジナルの音楽番組『MY PLAYLIST 7』を配信することを発表。MCに吉本新喜劇の座長・川畑泰史と安田桃寧を迎え、吉田朱里のYouTubeチャンネルでオンエアされるこの番組は「歌番組にもっともっと出演したいという気持ちが強すぎて、自分たちで作りました!あかりんさんの発案なんです!」と安部が紹介。収録を終えた加藤夕夏、安田桃寧、山本彩加が元気よくステージに登場し、NMB48のお気に入りの曲や思い出のある7曲を紹介し、楽曲にまつわるエピソードのほか、NMB48の全ユニットがフルサイズでオリジナル曲を歌唱しているとPR。「海外からのゲストも登場しています!」と加藤がアピールすると、「笑いあり、涙ありの楽しめる番組です!笑い泣きする楽しさ」だと山本彩加が一押しした。この番組には、だんさぶる!、LAPIS ARCH、難波鉄砲隊其之九、吉田朱里らが出演する。



そして、吉田朱里、白間美瑠、梅山恋和が登場。 24th シングル『恋なんか No thank you!』 についてのトークを繰り広げた。「二人がMCすることになって、時の流れを感じているよ……!」という吉田は後輩の活躍を嬉しそうに見つめると、『恋なんかNo thank you!』のMVでは、吉田が衣装やメイクを担当したことについて「メンバーの新しい一面を見ることができて楽しかった」と白間が明かした。吉田も「カワイイ女の子が大好きなので、どんな衣装やメイクが似合うか、メンバーのことを考えるのは楽しかったです。MVでの私と、普段の私は一緒です。わかぽん(安部)は普段、ナチュラルメイクなので、ちょっと濃くしてみたり 」と話すと、安部も「反響がよくて、あかりん様様でした!」と笑顔を見せた。



ステージに残った吉田に原かれん、新澤菜央が合流し、吉田朱里プロデュースコスメ・アカリップのカラー「さよならピンク」のトークを展開。「アイドルもやったし、コスメプロデュースもしたし、最後はそれを一緒に!と思って、発案しました」と吉田。ジャケット撮影でも吉田は「さよならピンク」を使っていると明かし、さらに、NMB48での最終活動日が11月30日(月)に決まったと報告。



11月23日(月・祝)には、TBS『CDTVライブ!ライブ!』に出演するNMB48。「地球を学べるある場所」から新曲『恋なんかNo thank you!』をフルサイズで届ける。当日はSDGs にちなんだ特別ステージを展開するとのことで吉田は、「びっくりすると思います。期待していてください!」と自信を覗かせた。



そして最後に24th シングル『恋なんか No thank you!』をフルサイズで披露すると、チャイムの音と同時に金子劇場支配人が登場。シングル発売日の恒例のオリコンデイリーランキング発表「たこ焼きやけた」報告が行われた。こちらは1位を獲ると「たこ焼き焼けた」、獲らなければ「たこ焼き焼けなかった」と報告するもので、今回は「たこ焼きが焼けました!」という嬉しい発表でイベントの幕を閉じた。



