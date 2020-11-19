21日・京セラドーム大阪で開幕…

◆ 日本シリーズに出場可能な40選手

　日本野球機構（NPB）は19日、「SMBC日本シリーズ2020」の出場資格者名簿を公示した。


　いよいよ21日（土）からはじまる大舞台──。リーグ優勝は3年ぶりながら日本一4連覇を目指すソフトバンクと、セ・リーグ連覇を達成して昨季のリベンジを狙う巨人が激突する。

　今回公示されたのは、そんな日本シリーズの舞台に立つ権利を得た選手たち。各チームが40名の選手を「出場資格者」として登録。この中から試合ごとに26名のベンチ入りメンバーを構成する。


◆ 福岡ソフトバンクホークス・出場資格者

＜監督＞
81　工藤公康

＜コーチ＞
86　森　浩之
92　森山良二
98　髙村　祐
91　佐久本昌広
83　立花義家
78　平石洋介
80　本多雄一
93　村松有人
95　吉鶴憲治

＜投手＞
10　大竹耕太郎
11　津森宥紀
13　二保　旭
17　岩嵜　翔
18　武田翔太
21　和田　毅
28　高橋　礼
29　石川柊太
34　椎野　新
35　リバン・モイネロ
37　マット・ムーア
38　森　唯斗
40　杉山一樹
41　千賀滉大
44　リック・バンデンハーク
53　泉　圭輔
57　嘉弥真新也
66　松本裕樹
67　笠谷俊介

＜捕手＞
19　甲斐拓也
31　栗原陵矢
45　谷川原健太
62　海野隆司

＜内野手＞
00　川瀬　晃
0　髙田知季
5　松田宣浩
8　明石健志
23　周東佑京
27　ジュリスベル・グラシアル
36　牧原大成
99　川島慶三

＜外野手＞
4　ウラディミール・バレンティン
7　中村　晃
9　柳田悠岐
24　長谷川勇也
32　柳町　達
51　上林誠知
54　アルフレド・デスパイネ
60　釜元　豪
64　真砂勇介


◆ 読売ジャイアンツ・出場資格者

＜監督＞
83　原　辰徳

＜コーチ＞
77　元木大介
87　吉村禎章
90　後藤孝志
89　石井琢朗
81　宮本和知
73　三澤興一
86　古城茂幸
79　相川亮二
74　村田善則

＜投手＞
12　ルビー・デラロサ
13　戸郷翔征
17　大竹　寛
18　菅野智之
19　田中豊樹
20　エンジェル・サンチェス
26　髙橋優貴
28　田口麗斗
30　鍵谷陽平
31　畠　世周
35　桜井俊貴
41　中川皓太
45　今村信貴
49　チアゴ・ビエイラ
53　高梨雄平
62　横川　凱
64　大江竜聖

＜捕手＞
24　大城卓三
27　炭谷銀仁朗
38　岸田行倫
67　山瀬慎之助

＜内野手＞
00　吉川大幾
0　増田大輝
5　中島宏之
6　坂本勇人
25　岡本和真
29　吉川尚輝
37　若林晃弘
48　ゼラス・ウィーラー
51　田中俊太
68　香月一也
93　湯浅　大
98　エスタミー・ウレーニャ

＜外野手＞
2　陽　岱鋼
8　丸　佳浩
9　亀井善行
36　石川慎吾
39　立岡宗一郎
43　重信慎之介
59　松原 聖弥