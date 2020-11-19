◆ 日本シリーズに出場可能な40選手



日本野球機構（NPB）は19日、「SMBC日本シリーズ2020」の出場資格者名簿を公示した。





いよいよ21日（土）からはじまる大舞台──。リーグ優勝は3年ぶりながら日本一4連覇を目指すソフトバンクと、セ・リーグ連覇を達成して昨季のリベンジを狙う巨人が激突する。



今回公示されたのは、そんな日本シリーズの舞台に立つ権利を得た選手たち。各チームが40名の選手を「出場資格者」として登録。この中から試合ごとに26名のベンチ入りメンバーを構成する。





◆ 福岡ソフトバンクホークス・出場資格者



＜監督＞

81 工藤公康



＜コーチ＞

86 森 浩之

92 森山良二

98 髙村 祐

91 佐久本昌広

83 立花義家

78 平石洋介

80 本多雄一

93 村松有人

95 吉鶴憲治



＜投手＞

10 大竹耕太郎

11 津森宥紀

13 二保 旭

17 岩嵜 翔

18 武田翔太

21 和田 毅

28 高橋 礼

29 石川柊太

34 椎野 新

35 リバン・モイネロ

37 マット・ムーア

38 森 唯斗

40 杉山一樹

41 千賀滉大

44 リック・バンデンハーク

53 泉 圭輔

57 嘉弥真新也

66 松本裕樹

67 笠谷俊介



＜捕手＞

19 甲斐拓也

31 栗原陵矢

45 谷川原健太

62 海野隆司



＜内野手＞

00 川瀬 晃

0 髙田知季

5 松田宣浩

8 明石健志

23 周東佑京

27 ジュリスベル・グラシアル

36 牧原大成

99 川島慶三



＜外野手＞

4 ウラディミール・バレンティン

7 中村 晃

9 柳田悠岐

24 長谷川勇也

32 柳町 達

51 上林誠知

54 アルフレド・デスパイネ

60 釜元 豪

64 真砂勇介





◆ 読売ジャイアンツ・出場資格者



＜監督＞

83 原 辰徳



＜コーチ＞

77 元木大介

87 吉村禎章

90 後藤孝志

89 石井琢朗

81 宮本和知

73 三澤興一

86 古城茂幸

79 相川亮二

74 村田善則



＜投手＞

12 ルビー・デラロサ

13 戸郷翔征

17 大竹 寛

18 菅野智之

19 田中豊樹

20 エンジェル・サンチェス

26 髙橋優貴

28 田口麗斗

30 鍵谷陽平

31 畠 世周

35 桜井俊貴

41 中川皓太

45 今村信貴

49 チアゴ・ビエイラ

53 高梨雄平

62 横川 凱

64 大江竜聖



＜捕手＞

24 大城卓三

27 炭谷銀仁朗

38 岸田行倫

67 山瀬慎之助



＜内野手＞

00 吉川大幾

0 増田大輝

5 中島宏之

6 坂本勇人

25 岡本和真

29 吉川尚輝

37 若林晃弘

48 ゼラス・ウィーラー

51 田中俊太

68 香月一也

93 湯浅 大

98 エスタミー・ウレーニャ



＜外野手＞

2 陽 岱鋼

8 丸 佳浩

9 亀井善行

36 石川慎吾

39 立岡宗一郎

43 重信慎之介

59 松原 聖弥

