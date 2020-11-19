◆ 日本シリーズに出場可能な40選手
日本野球機構（NPB）は19日、「SMBC日本シリーズ2020」の出場資格者名簿を公示した。
いよいよ21日（土）からはじまる大舞台──。リーグ優勝は3年ぶりながら日本一4連覇を目指すソフトバンクと、セ・リーグ連覇を達成して昨季のリベンジを狙う巨人が激突する。
今回公示されたのは、そんな日本シリーズの舞台に立つ権利を得た選手たち。各チームが40名の選手を「出場資格者」として登録。この中から試合ごとに26名のベンチ入りメンバーを構成する。
◆ 福岡ソフトバンクホークス・出場資格者
＜監督＞
81 工藤公康
＜コーチ＞
86 森 浩之
92 森山良二
98 髙村 祐
91 佐久本昌広
83 立花義家
78 平石洋介
80 本多雄一
93 村松有人
95 吉鶴憲治
＜投手＞
10 大竹耕太郎
11 津森宥紀
13 二保 旭
17 岩嵜 翔
18 武田翔太
21 和田 毅
28 高橋 礼
29 石川柊太
34 椎野 新
35 リバン・モイネロ
37 マット・ムーア
38 森 唯斗
40 杉山一樹
41 千賀滉大
44 リック・バンデンハーク
53 泉 圭輔
57 嘉弥真新也
66 松本裕樹
67 笠谷俊介
＜捕手＞
19 甲斐拓也
31 栗原陵矢
45 谷川原健太
62 海野隆司
＜内野手＞
00 川瀬 晃
0 髙田知季
5 松田宣浩
8 明石健志
23 周東佑京
27 ジュリスベル・グラシアル
36 牧原大成
99 川島慶三
＜外野手＞
4 ウラディミール・バレンティン
7 中村 晃
9 柳田悠岐
24 長谷川勇也
32 柳町 達
51 上林誠知
54 アルフレド・デスパイネ
60 釜元 豪
64 真砂勇介
◆ 読売ジャイアンツ・出場資格者
＜監督＞
83 原 辰徳
＜コーチ＞
77 元木大介
87 吉村禎章
90 後藤孝志
89 石井琢朗
81 宮本和知
73 三澤興一
86 古城茂幸
79 相川亮二
74 村田善則
＜投手＞
12 ルビー・デラロサ
13 戸郷翔征
17 大竹 寛
18 菅野智之
19 田中豊樹
20 エンジェル・サンチェス
26 髙橋優貴
28 田口麗斗
30 鍵谷陽平
31 畠 世周
35 桜井俊貴
41 中川皓太
45 今村信貴
49 チアゴ・ビエイラ
53 高梨雄平
62 横川 凱
64 大江竜聖
＜捕手＞
24 大城卓三
27 炭谷銀仁朗
38 岸田行倫
67 山瀬慎之助
＜内野手＞
00 吉川大幾
0 増田大輝
5 中島宏之
6 坂本勇人
25 岡本和真
29 吉川尚輝
37 若林晃弘
48 ゼラス・ウィーラー
51 田中俊太
68 香月一也
93 湯浅 大
98 エスタミー・ウレーニャ
＜外野手＞
2 陽 岱鋼
8 丸 佳浩
9 亀井善行
36 石川慎吾
39 立岡宗一郎
43 重信慎之介
59 松原 聖弥
◆ 日本シリーズに出場可能な40選手