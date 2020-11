タイのBLドラマ「SOTUS」「The Red Thread」「Manner of Death」のマンガ化をKADOKAWAが発表。その第1弾として「SOTUS」が、電子版CIEL(KADOKAWA)で来春連載開始することが決定した。

コミカライズの決定に合わせて、作画家・慧による「SOTUS」のキャラクターデザインも発表。工学部3年生・Arthit(アーティット)、工学部1年生・Kongpob(コングポップ)の立ちカットと表情が公開された。このデザインは初期設定案につき、連載開始時には変更になる可能性がある。

「The Red Thread」も電子版CIELにて連載を予定。「Manner of Death」は梅本ゆかり作画で、単話配信にて来春連載が開始する予定だ。また「The Red Thread」「Manner of Death」と、同じくタイのBL「A Tale of Thousand Stars」の計3作品は、日本語訳版の小説も発売される。これらタイBL刊行物の最新情報を発信する公式Twitterアカウントも用意された。