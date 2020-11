中山美穂が歌手デビュー35周年の節目に、タワレコ「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスターに登場

タワーレコード新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.230のポスターに、中山美穂が登場している。



【写真】中山美穂×タワーレコードのコラボポスター絵柄



80年代を代表するアイドルの1人として知られる中山美穂。近年では女優として活躍を続える彼女が、12月23日(水)にベストアルバムベストアルバム『All Time Best』をリリースする。



タワーレコードでは同作の発売を記念して「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボヴィジュアルを制作。さらに、タワーレコードの対象 12店舖で初回限定盤を購入すると、同絵柄のポスターを予約者優先にてプレゼントされる。また、タワーレコードオンラインで購入すると、ポストカードが先着で付いてくる。



中山が今回発売する『All Time Best』は、歌手デビュー35周年を記念したオールタイムベストで、『C』『生意気』や初主演映画『ビー・バップ・ハイスクール』の主題歌『BE-BOP-HIGHSCHOOL』といった筒美京平と松本隆による初期の3作品をはじめ、全40曲をCD3枚組に収録している。



また、初回限定盤に付属するBlu-rayでは、1986年開催の「VIRGIN FLIGHT ’86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT」の“ HDリマスタリング版”映像と 、本アルバム 収録曲 の『君のこと』のミュージックビデオが楽しめる豪華仕様になっている 。



【あわせて読む】トップコスプレイヤー・えなこ、天使すぎる白ニットコーデに「可愛すぎる」の声



▽中山美穂『All Time Best』

発売日:12月23日(水)

通常版(CD)/3500円+税

初回限定版(CD+Blu-ray、スレーブケース仕様)/7000円+税

レーベル:キングレコード