UEFAネーションズリーグ・グループステージ第6節が17日、18日に各地で行われ、決勝ラウンド（ファイナルズ）に進出する4カ国が決定した。

リーグAグループ1ではイタリア代表がFWアンドレア・ベロッティとFWドメニコ・ベラルディのゴールでボスニア・ヘルツェゴビナ代表に勝利。イタリアは3勝3分と無敗でグループステージを勝ち上がった。なお、オランダ代表はポーランド代表に逆転勝利を収めている。

リーグAグループ2では首位ベルギー代表と2位デンマーク代表が直接対決。1－1で前半を折り返すと、ベルギーがその後3点を加えて勝利し、ファイナルズ進出を決めた。また、イングランド代表は3位に終わったものの、最終節でMFデクラン・ライス、MFメイソン・マウント、MFフィル・フォーデンら若手がゴールを量産し、将来の好材料となった。

リーグAグループ3ではW杯王者フランスがスウェーデンを着実に下してグループステージ無敗でのファイナルズ進出を決めた。一方で、前回王者ポルトガル代表は前節フランス代表戦での1敗が響き決勝ラウンド進出を逃した。

リーグAグループ4は最終節で2位スペイン代表と首位ドイツ代表が激突した。ドイツは引き分け以上で首位通過という一戦だったが、蓋を開ければスペインが6－0と快勝。ウクライナ代表とスイス代表の一戦は、ウクライナ代表選手及びスタッフから新型コロナウイルスの感染者が出たため開催が中止となっていた。

以上の結果から、ファイナルズにはイタリア、ベルギー、フランス、スペインが駒を進めた。決勝戦の開催国は原則としてグループ1の勝者であるイタリアが指名されるが、正式な決定は12月3日のUEFA執行委員会で確認され、その後に準決勝と決勝の組み合わせ抽選が行われる。また、リーグAからCの各組の4位の国はその下のリーグへと降格となる。

■リーグA

▼グループ1

1位 イタリア代表（勝ち点12／得失点差5）◎ファイナルズ進出

2位 ポーランド代表（勝ち点11／得失点差3）

3位 オランダ代表（勝ち点7／得失点差0）

4位 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表（勝ち点2／得失点差－8）●リーグB降格

▼グループ2

1位 ベルギー代表（勝ち点15／得失点差10）◎ファイナルズ進出

2位 デンマーク代表（勝ち点10／得失点差1）

3位 イングランド代表（勝ち点10／得失点差3）

4位 アイスランド代表（勝ち点0／得失点差－14）●リーグB降格

▼グループ3

1位 フランス代表（勝ち点16／得失点差7）◎ファイナルズ進出

2位 ポルトガル代表（勝ち点13／得失点差8）

3位 クロアチア代表（勝ち点3／得失点差－7）

4位 スウェーデン代表（勝ち点3／得失点差－8）●リーグB降格

▼グループ4

1位 スペイン代表（勝ち点11／得失点差10）◎ファイナルズ進出

2位 ドイツ代表（勝ち点9／得失点差－3）

3位 ウクライナ代表（勝ち点6／得失点差－5）※1試合未消化

4位 スイス代表（勝ち点3／得失点差－2）※1試合未消化

■リーグB

▼グループ1

1位 オーストリア代表（勝ち点13／得失点差3）〇リーグA昇格

2位 ノルウェー代表（勝ち点10／得失点差2）

3位 ルーマニア代表（勝ち点8／得失点差2）

4位 北アイルランド代表（勝ち点2／得失点差－7）●リーグC降格

▼グループ2

1位 チェコ代表（勝ち点12／得失点差4）〇リーグA昇格

2位 スコットランド代表（勝ち点10／得失点差1）

3位 イスラエル代表（勝ち点8／得失点差0）

4位 スロヴァキア代表（勝ち点4／得失点差－5）●リーグC降格

▼グループ3

1位 ハンガリー代表（勝ち点11／得失点差3）〇リーグA昇格

2位 ロシア代表（勝ち点8／得失点差－3）

3位 トルコ代表（勝ち点6／得失点差2）

4位 セルビア代表（勝ち点6／得失点差－2）●リーグC降格

▼グループ4

1位 ウェールズ代表（勝ち点16／得失点差6）〇リーグA昇格

2位 フィンランド代表（勝ち点12／得失点差2）

3位 アイルランド代表（勝ち点3／得失点差－3）

4位 ブルガリア代表（勝ち点2／得失点差－5）●リーグC降格

■リーグC

▼グループ1

1位 モンテネグロ代表（勝ち点13／得失点差8）〇リーグB昇格

2位 ルクセンブルク代表（勝ち点10／得失点差2）

3位 アゼルバイジャン代表（勝ち点6／得失点差－2）

4位 キプロス代表（勝ち点4／得失点差－8）●リーグD降格

▼グループ2

1位 アルメニア代表（勝ち点11／得失点差3）〇リーグB昇格

2位 北マケドニア代表（勝ち点9／得失点差1）

3位 グルジア代表（勝ち点7／得失点差0）

4位 エストニア代表（勝ち点3／得失点差－4）●リーグD降格

▼グループ3

1位 スロヴェニア代表（勝ち点14／得失点差7）〇リーグB昇格

2位 ギリシャ代表（勝ち点12／得失点差5）

3位 コソボ代表（勝ち点5／得失点差－2）

4位 モルドバ代表（勝ち点1／得失点差－10）●リーグD降格

▼グループ4

1位 アルバニア代表（勝ち点11／得失点差4）〇リーグB昇格

2位 ベラルーシ代表（勝ち点10／得失点差2）

3位 リトアニア代表（勝ち点8／得失点差－2）

4位 カザフスタン代表（勝ち点4／得失点差－4）●リーグD降格

■リーグD

▼グループ1

1位 フェロー諸島代表（勝ち点12／得失点差4）〇リーグC昇格

2位 マルタ代表（勝ち点9／得失点差2）

3位 ラトビア代表（勝ち点7／得失点差4）

4位 アンドラ代表（勝ち点2／得失点差－10）

▼グループ2

1位 ジブラルタル代表（勝ち点8／得失点差2）〇リーグC昇格

2位 リヒテンシュタイン代表（勝ち点5／得失点差1）

3位 サンマリノ代表（勝ち点2／得失点差－3）