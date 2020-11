モーリーファンタジーにサンリオキャラクターズ限定プライズ第2弾登場！

イオンファンタジーは、サンリオのキャラクターが限定デザインのプライズゲーム用景品となった「おいでよ!ぼくたちのCafe TSUBAKI in もーりーふぁんたじー」を、イオンファンタジーが運営する全国のアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて3カ月連続で順次展開、第二弾を11月20日(金)より展開開始する。



オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」は、スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってモーリーファンタジーのクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービス。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップしており、獲得した景品は送料無料で直接届けられる。



「おいでよ!ぼくたちのCafe TSUBAKI in もーりーふぁんたじー」第二弾となる今回は、「ポムポムプリン」「シナモロール」「ポチャッコ」の「Cafe TSUBAKI BIGぬいぐるみ」「Cafe TSUBAKI おさんぽポシェット」の7アイテム20種が登場!



また、「おいでよ!ぼくたちのCafé TSUBAKI in もーりーふぁんたじー」の対象景品が展開されたプライズゲーム用景品に500円を投入する毎に、「オリジナルコルクコースター」をプレゼント。第二弾は「ポムポムプリン Cafe TSUBAKI」全5種、うち1種はシークレットとなっている。



さらに限定プライズの登場を記念して、モーリーファンタジー公式Twitterでは「ポムポムプリンCafe TSUBAKI特大ぬいぐるみ」が抽選で3名に当たるTwitterプレゼントキャンペーンを2020年11月18日(水)~11月25日(水)まで開催。モーリーファンタジー公式Twitterをフォローし、指定ツイートをリツイートして応募しよう!



>>>景品のラインナップを見る



(C)1989, 1996, 2001, 2020 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S611507