明治安田生命J3リーグ第28節が17日と18日に行われた。

無敗で首位を走るブラウブリッツ秋田は、アウェイでガンバ大阪U－23と対戦した。秋田は34分、相手DFのミスゴール前でボールを奪った中村亮太がそのままネットを揺らして先制。リードで折り返すと、60分に中村が2点目を挙げてリードを広げる。試合はこのまま終了し、クラブ史上初となるJ2昇格が確定。さらに、2位のAC長野パルセイロがガイナーレ鳥取にホームで敗れたため、6試合を残してJ3リーグ優勝も決定した。今季の秋田はここまで20勝8分で無敗を維持し、総失点数もわずかに「8」と圧倒的な強さでリーグを席巻していた。

ロアッソ熊本はホームでFC今治に1－2で敗れて3連敗。鳥取と今治、いわてグルージャ盛岡と引き分け5試合連続ドローとなったSC相模原、そしてセレッソ大阪U－23を3－0で下したFC岐阜に順位を抜かれ、3位から7位に後退している。

今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

八戸 1－2 富山

岩手 1－1 相模原

福島 2－2 YS横浜

藤枝 1－0 沼津

長野 0－1 鳥取

岐阜 3－0 C大23

讃岐 1－2 鹿児島

熊本 1－2 今治

G大23 0－2 秋田

◆■順位表

1位 ブラウブリッツ秋田（勝ち点68／得失点差＋41）※J3優勝、J2昇格

2位 AC長野パルセイロ（勝ち点49／得失点差＋18）

3位 ガイナーレ鳥取（勝ち点47／得失点差＋8）

4位 SC相模原（勝ち点47／得失点差＋4）

5位 FC岐阜（勝ち点46／得失点差＋11）

6位 FC今治（勝ち点46／得失点差＋9）

7位 ロアッソ熊本（勝ち点46／得失点差＋8）

8位 鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点43／得失点差＋5）

9位 カターレ富山（勝ち点41／得失点差＋9）

10位 藤枝MYFC（勝ち点40／得失点差＋2）

11位 福島ユナイテッドFC（勝ち点33／得失点差－7）

12位 アスルクラロ沼津（勝ち点32／得失点差－4）

13位 いわてグルージャ盛岡（勝ち点32／得失点差－16）

14位 ガンバ大阪U－23（勝ち点29／得失点差－9）

15位 ヴァンラーレ八戸（勝ち点25／得失点差－14）

15位 カマタマーレ讃岐（勝ち点24／得失点差－15）

17位 Y．S．C．C．横浜（勝ち点23／得失点差－25）

18位 セレッソ大阪U－23（勝ち点20／得失点差－22）

◆■次節の対戦カード

▼11月21日（土）

15:00 岐阜 vs 藤枝

▼11月22日（日）

13:00 秋田 vs 富山

13:00 YS横浜 vs 讃岐

13:00 沼津 vs 長野

13:00 鳥取 vs 八戸

13:00 今治 vs 福島

13:00 鹿児島 vs 相模原

14:00 G大23 vs 岩手

14:00 C大23 vs 熊本