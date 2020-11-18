秋田がJ3優勝とJ2昇格を決めた [写真]=J. LEAGUE

　明治安田生命J3リーグ第28節が17日と18日に行われた。

　無敗で首位を走るブラウブリッツ秋田は、アウェイでガンバ大阪U－23と対戦した。秋田は34分、相手DFのミスゴール前でボールを奪った中村亮太がそのままネットを揺らして先制。リードで折り返すと、60分に中村が2点目を挙げてリードを広げる。試合はこのまま終了し、クラブ史上初となるJ2昇格が確定。さらに、2位のAC長野パルセイロがガイナーレ鳥取にホームで敗れたため、6試合を残してJ3リーグ優勝も決定した。今季の秋田はここまで20勝8分で無敗を維持し、総失点数もわずかに「8」と圧倒的な強さでリーグを席巻していた。

　ロアッソ熊本はホームでFC今治に1－2で敗れて3連敗。鳥取と今治、いわてグルージャ盛岡と引き分け5試合連続ドローとなったSC相模原、そしてセレッソ大阪U－23を3－0で下したFC岐阜に順位を抜かれ、3位から7位に後退している。

　今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

八戸　1－2　富山
岩手　1－1　相模原
福島　2－2　YS横浜
藤枝　1－0　沼津
長野　0－1　鳥取
岐阜　3－0　C大23
讃岐　1－2　鹿児島
熊本　1－2　今治
G大23　0－2　秋田

◆■順位表

1位　ブラウブリッツ秋田（勝ち点68／得失点差＋41）※J3優勝、J2昇格
2位　AC長野パルセイロ（勝ち点49／得失点差＋18）
3位　ガイナーレ鳥取（勝ち点47／得失点差＋8）
4位　SC相模原（勝ち点47／得失点差＋4）
5位　FC岐阜（勝ち点46／得失点差＋11）
6位　FC今治（勝ち点46／得失点差＋9）
7位　ロアッソ熊本（勝ち点46／得失点差＋8）
8位　鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点43／得失点差＋5）
9位　カターレ富山（勝ち点41／得失点差＋9）
10位　藤枝MYFC（勝ち点40／得失点差＋2）
11位　福島ユナイテッドFC（勝ち点33／得失点差－7）
12位　アスルクラロ沼津（勝ち点32／得失点差－4）
13位　いわてグルージャ盛岡（勝ち点32／得失点差－16）
14位　ガンバ大阪U－23（勝ち点29／得失点差－9）
15位　ヴァンラーレ八戸（勝ち点25／得失点差－14）
15位　カマタマーレ讃岐（勝ち点24／得失点差－15）
17位　Y．S．C．C．横浜（勝ち点23／得失点差－25）
18位　セレッソ大阪U－23（勝ち点20／得失点差－22）

◆■次節の対戦カード

▼11月21日（土）
15:00　岐阜　vs　藤枝

▼11月22日（日）
13:00　秋田　vs　富山
13:00　YS横浜　vs　讃岐
13:00　沼津　vs　長野
13:00　鳥取　vs　八戸
13:00　今治　vs　福島
13:00　鹿児島　vs　相模原
14:00　G大23　vs　岩手
14:00　C大23　vs　熊本