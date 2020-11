コロナ時代の人気イベント「ドライブイン・シアター」⽊更津開催決定　入場チケットプレゼント

緊急事態宣⾔解除後、徐々にイベントが再開されているが、3密を避けることができ「新しい⽣活様式」に合致したエンターテイメントとして「ドライブイン・シアター」が人気だ。2020年11⽉27⽇(⾦)〜11⽉29⽇(⽇)の3⽇間、三井アウトレットパーク⽊更津』の駐⾞場スペースにて、ドライブイン・シアターの開催が決定した。ローリングストーン ジャパンの読者の皆様へチケットのプレゼントをご案内する。



⽇本最⼤級の巨⼤エアー型スクリーン(横16m×⾼さ8m)を⽤いて、商業施設や各地の駐⾞場、道の駅などでドライブイン・シアターの主催・プロデュースを⼿掛ける株式会社KINGBEAT。今回は、『三井アウトレットパーク⽊更津』の駐⾞場スペースにて2020年11⽉27⽇(⾦)〜11⽉29⽇(⽇)の3⽇間、ドライブイン・シアターを開催する。







3密を避け、「新しい⽣活様式」に合致したエンターテイメントとしてリバイバルしている「ドライブイン・シアター」。来場者は、⾞の中でカーステレオのFM受信機を使って⾳声を楽しめる。⽇中、アウトレットを楽しんだ後の休⽇の締めくくりとして、⾞内から⼤迫⼒の巨⼤スクリーンを鑑賞しながら、カップルやファミリーでプライベートの空間で映画を楽しむことができるニューノーマルなエンターテイメントを体験しよう。



特別にローリングストーンWEB読者のみなさまへ、本イベントの入場チケットを各日5台分プレゼント。以下、詳細をチェックし、応募してみよう。



CINEMATHEQUE -Drive-in Theater - in 三井アウトレットパーク⽊更津

⽇時:

2020年11⽉27⽇(⾦)11⽉28⽇(⼟) 11⽉29⽇(⽇)3⽇間開催

16:30 開場/ 18:00 上映開始(予定)



会場:

三井アウトレットパーク⽊更津P11 駐⾞場特設会場(千葉県⽊更津市⾦⽥東3丁⽬11)



主催:

株式会社KINGBEAT、株式会社シネマティーク



協⼒:

三井不動産株式会社/ 三井不動産商業マネジメント株式会社/株式会社atta



上映作品:

11⽉27⽇(⾦)『ラ・ラ・ランド(字幕) 』





(発売元ギャガ/販売元ポニーキャニオン)© 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.



11⽉28⽇(⼟)『ジュマンジウェルカム・トゥ・ジャングル(吹替) 』





© 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.



11⽉29⽇(⽇)『スパイダーマン︓ホームカミング(吹替) 』





© 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & TM 2017 MARVEL.



台数:

⾞250台/ 各⽇



⼊場料:

4,000円(税込)

チケットプレゼント応募要項

必要項目をご記入いただき、下記のメールアドレスまでメールをお送りください。

宛先:info@cinematheque.tokyo



■希望日程:

■お名前:

■フリガナ:

■都道府県:

■メールアドレス:

■電話番号:

■同伴予定人数:

■来場予定車種:



■公式サイトの注意事項の確認:

※必ず公式サイトの注意事項をお読みになって "済"とご記入ください。

公式サイト:https://cinematheque.tokyo/



応募締切:11月24日(火)

発表:11月25日(水)



※当選者の方へメールの添付にてインビテーションチケットをお送りさせていただきます。

そちらのチケットを当日受付にてスタッフにお見せください。